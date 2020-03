México, con sistema electoral que es ejemplo a nivel mundial: Ciro Murayama

Mérida.- “México ya dejó atrás las elecciones fraudulentas que había a finales de los años 80 al construir, como obra colectiva, un sistema electoral que hoy es ejemplo a nivel mundial", sostuvo Ciro Murayama, quien pidió a los mexicanos valorar lo que ha representado construir la democracia mexicana.

En el marco de la presentación de su libro "La democracia a Prueba. Elecciones en la era de la posverdad", organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, el consejero electoral del INE advirtió que México ya era democrático antes del pasado 1 de julio de 2018.

Explicó que esto es porque permite el voto libre y secreto, y debido a ello se produjo el resultado a favor de un nuevo partido porque así lo quiso la gente. “No fue que el resultado nos hiciera democráticos, es al revés”, aclaró.

También subrayó que el resultado de la pasada jornada electoral presidencial no fue una casualidad porque el país, durante décadas, se esforzó en construir normas, instituciones y procedimientos para asegurar el voto libre y secreto para permitirse la alternancia, que las personas votaran en libertad y decidieran el rumbo político del país y así fue.

El consejero del INE dijo que de cuatro elecciones a la Presidencia de la República en lo que va del siglo, en tres ha habido alternancia y aún más, en las últimas dos alternancias, la de 2012 y 2018, el partido en el gobierno ni siquiera quedó en segundo lugar, sino en tercero.

“Si de verdad el gobierno manipula los comicios, no se vería derrotado y menos en el tercer lugar”, expuso.

Declaró que de las elecciones para gubernaturas que han ocurrido de 2015 a la fecha, casi el 70% de los triunfos se los llevaron los candidatos de oposición, lo que significa que hay el doble de probabilidad de ganar una elección si estás en la oposición que si eres del gobierno, y en las elecciones de 2018 de mil 601 municipios que se renovaron, en más de 900 hubo alternancia.

“Esto quiere decir que el sistema electoral está cumpliendo con su cometido, que la democracia sea el sistema que nos permite deshacernos de malos gobiernos sin derramar sangre y eso es lo que están haciendo las y los mexicanos una y otra vez, se hartan de un gobierno y lo quitan, no quemando el palacio municipal, no con reacciones violentas, sino de manera institucional, pacífica y libre; aparecen con su credencial para votar, se meten a la mampara y echan al gobierno que no les satisface”, refirió.

“La democracia evolucionó, se debe a la lucha de diferentes generaciones y nadie puede sabotearla y menos apropiarse de ella, y decir que la democracia fue obra de una fuerza, de un partido o de un individuo es una mentira, es una conquista social que nos pertenece a todos y todos debemos preservar”, dijo el consejero del INE.

Por otro lado, sobre el libro, precisó que demuestra dónde están los pilares que permiten a los mexicanos tener elecciones genuinas, libres, limpias y auténticas: un padrón electoral confiable, ciudadanía que cuida los votos, que cómo funcionarios de casilla son nuestros vecinos, quienes instalan la casilla, reciben a al ciudadano, le dan la boleta, cuentan los sufragios y de su puño y letra llenan las actas y esas actas se publican a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

También dijo que el conteo rápido que permite decir la misma noche de la elección quién ganó, el financiamiento público que se otorga a los partidos para que no sea la diferencia de dinero que haga favorable o desfavorable la cancha, se les da espacios en radio y televisión, se realiza el monitoreo, se hacen debates y se les fiscaliza, entre tantas otras acciones.

Asimismo, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (AUDY), Carlos Alberto Macedonio Hernández, destacó que la obra narra cómo en el siglo XXI se dan una serie de cambios en el proceso democrático que, como resultado, permitió la alternancia en el poder.

etp