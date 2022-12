Durango.- La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, informó que los cuatro hospitales clausurados acumulan cada uno más de 30 observaciones y anomalías, entre ellas al menos uno no contaba con licencia.

Los hospitales Santé, del Parque, Dikcava y San Carlos han sido clausurados por las autoridades al ser los lugares donde decenas de personas se han infectado de meningitis micótica y 23 de ellas han muerto.

La fiscal comentó que el hospital Dikcava no contaba con licencia y presentaba una licencia con el nombre de otro hospital, el del Parque. “Eso no es correcto, no había un responsable sanitario”, comentó.

Aseguró que en las investigaciones se han detectado diferentes bacterias y hongos en las partes donde han tomado las muestras. Además, informó que la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya hizo una segunda entrega de resultados donde refirió que en otros medicamentos asegurados no hay crecimiento de hongo, por lo que la línea se mantiene en que el medicamento no estaba contaminado de origen.

“Hicimos un cruce de la compra de medicamentos por parte de estos hospitales a los establecimientos establecidos; la verificación de los lotes que fueron motivo y fueron utilizados, y que son coincidentes con los lotes asegurados. También fueron vendidos a otros hospitales del estado, y en entidades como Coahuila y Zacatecas. El medicamento no venía contaminado de origen, si no hubiera habido otros pacientes infectados”, recalcó la fiscal.

Añadió que dos de los hospitales no contaban con una farmacia establecida, el almacenamiento de medicamentos no era el adecuado, pues en algunos casos usaban algodones para taparlos. Además, señaló que los quirófanos tenían flujo de aire circulante, lo que puede provocar una infección.

La fiscal afirmó que se tendrán que deslindar responsabilidades contra funcionarios y exfuncionarios de la delegación de la Cofepris y la Coprised, que permitieron que los hospitales operaran en estas condiciones.



afcl