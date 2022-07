Médicos marchan contra la violencia

Ciudad Juárez.— “La vocación no debería costar la vida”, fue una de las consignas que gritaron médicos pasantes en Chihuahua durante una manifestación para exigir el alto a la violencia contra el gremio en la zona serrana.

Tras el asesinato, la semana pasada, de la doctora Massiel Mexia en San Juanito, Bocoyna, los médicos de servicio social resaltaron que quienes acuden a aquellas zonas son víctimas de acoso y amenazas de grupos del crimen organizado en la Sierra de Chihuahua.

De acuerdo con lo que comentaron, la mayor problemática se presenta en municipios como Guachochi, Guadalupe y Calvo, Urique, Bocoyna, Morelos, Chínipas, Guazapares y Batopilas, donde —desde años atrás— se ha informado que grupos del crimen organizado llegan a exigir que se les brinde atención médica.

Pese a esto, instituciones de salud y educativas han continuado asignando plazas de servicio social a los médicos pasantes en estas zonas del estado.

“Estamos exigiendo un servicio social seguro, que se nos garantice nuestra seguridad, hace poco mataron a la doctora Massiel Mexia en su hogar, no es la primera vez que pasa, ni aquí ni en otras entidades del país. A nosotros cuando nos ofertan las plazas del servicio social nos las ofertan como seguras, pero ¿cómo nos pueden ofertar Bocoyna como una plaza segura si ni siquiera hay policías?”, expresó uno de los jóvenes manifestantes.

Fueron cerca de 300 personas las que participaron en la marcha, la cual inició la mañana del martes en la glorieta a Pancho Villa en la ciudad de Chihuahua.

Durante su recorrido hacia el Palacio de Gobierno, los manifestantes portaron cartulinas con mensajes como: “El IMSS no me cuida, sólo me reemplaza”, “Mi temor no es ir, mi temor es no volver”, “Estudié seis años para ser doctora, no violada y asesinada en el servicio social”.

Luego de la manifestación, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) se comprometió a velar por la seguridad de sus estudiantes y a que no expondrá nunca a sus pasantes a situaciones de riesgo. De igual forma, convocó a participar en la creación de un protocolo.