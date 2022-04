Mariana Rodríguez pide en Instagram que caso Debanhi no quede impune

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García, pidió este viernes a la Fuerza Civil del estado la protección a las mujeres feministas que marcharon en las calles del centro de Monterrey para exigir justicia por el caso de Debanhí Escobar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la primera dama de Nuevo León solicitó a la Fuerza Civil del estado la protección de las manifestantes durante la marcha.

"Como dijo Samuel, el principal objetivo del día de hoy, es cuidar a la mujeres manifestantes antes que todo lo material, creo que la lucha no es nada más de ellas, ni de ustedes, ni mía, sino de todas".

Asimismo, Rodríguez Cantú pidió que el caso de Debanhi no quede impune y que se llegue a hasta el último detalle sobre su caso.

"Este enojo, es de todas las mujeres y es lo que debemos de proteger a todas ellas", dijo.



Pide esclarecer los hechos

Por otra parte, la joven influencer solicitó también a la Fiscalía de Nuevo León conocer la verdad acerca del caso de la joven Debanhi de 18 años, esto luego de que se hallara su cuerpo en una cisterna este jueves.

"Al igual que ustedes he estado al pendiente del caso de Debanhí, no solamente ayer, sino desde hace dos semanas y he estado pensando y reflexionando lo que nos dice la Fiscalía, sé que este acto causa enojo y dudas, pero al igual que todas y todos ustedes estamos esperando que la Fiscalía nos informe de manera oficial lo que sucedió", dijo.

“Créanme que soy la más interesada en que se aclare este caso de Debanhi, en que la familia tenga la verdad, pero los únicos que conocen la investigación pues es la Fiscalía“, aseguró Mariana Rodríguez en un video publicado en sus redes sociales este viernes, minutos antes de recibir a la familia de Debanhi.

La noche del pasado jueves la autoridades de Nuevo León encontraron el cuerpo de una mujer con la ropa de Debanhi al interior de una cisterna cerca del Motel Nueva Castilla en el municipio de Escobedo. Hasta la tarde de este viernes, confirmó la Fiscalía que el cuerpo encontrado sí pertenece a la joven estudiante de Derecho.

