Marea rosa en defensa del INE llega a varios estados del país

Ante la convocatoria a marchar en defensa del INE, varias personas se dieron cita en diferentes puntos de la República para protestar en contra del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Baja California Sur

Al grito de "viva la libertad", "no al autoritarismo", ciudadanos se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno de Baja California Sur, en La Paz, sumándose a la movilización nacional de este domingo en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Vestidos con camisetas rosas y alzando pancartas con leyendas de "El INE no se toca", los manifestantes demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que "juzgue pronto y juzgue bien", en lo que llamaron "defensa de la democracia".

En diversas intervenciones, se manifestaron en contra de la reforma electoral aprobada en el Senado de la República y sostuvieron que su reclamo no significa "la defensa de criminales ni corruptos" como se ha hecho creer en una campaña desde Palacio Nacional.

Paulo Ceja, refirió que se unen al llamado nacional para que la SCJN vote contra estas reformas anti constitucionales y para hacer visible a las generaciones de hoy, que no conocen la historia de lo que ha costado la democracia, que el INE es una institución que se debe defender.

Lorena Barajas, tomó el micrófono para urgir de igual modo a la SCJN que frene la reforma que sería un retroceso en la vida democrática de México, planteó.

"El INE ya se tocó en la Cámara de Diputados y Senadores. La única vía posible para revertirlo es la SCJN. Tú y yo podemos ser parte de todo esto. No podemos darnos el lujo de perder el tiempo. Debemos decirle que juzgue pronto y juzgue bien", puntualizó.

Los manifestantes permanecieron en la explanada por al menos una hora, repartiendo calcomanías, y entonando el himno nacional.

Hidalgo

Cientos de hidalguenses se sumaron a la llamada Concentración por la Democracia en Defensa del INE, a grito de “El INE no se toca y mi voto no se toca”, exigieron a los ministros rechazar el llamado plan B del gobierno federal.

Ciudadanos y actores políticos de esta entidad se reunieron en la Plaza Independencia al pie del Reloj, donde destacaron que el pleno de la corte tiene la obligación de defender la constitución.

"Yo les pido a los ministros de la suprema corte que frenen el plan B que fue lanzado como un misil desde casa de gobierno y Palacio Nacional que defiendan la Constitución porque cada ministro juró proteger u hacer cumplir la ley en México", señaló el orador.

Se hizo un mando llamado a los ciudadanos de esta entidad que tiene una población de más de tres millones de habitantes y un padrón electoral de más de dos millones 246 mil electores a levantar su voz para defender al INE.

Se exigió no solo la defensa de ese órgano electoral, sino también los institutos locales y del Tribunal Electoral Federal y de los tribunales locales.

Durante 32 años con el INE se han podido realizar elecciones pacíficas y legales con esta pretensión ni siquiera se van a poder organizar las elecciones como ahora, y va a fallar la operatividad, sentenciaron.

Para finalizar siguieron las consignas de “Mi voto no se toca” “Suprema Corte el INE no se toca”, así como la entonación del Himno Nacional y una marcha por las calle de Pachuca con el grito “a eso vine a defender al INE”.

Morelos

Jorge Zapata González, nieto del general revolucionario Emiliano Zapata Salazar, se sumó a la marcha contra la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que la intención del mandatario nacional es “darle en la madre a nuestra democracia.

Marchamos, dijo, “por una necesidad general, porque todas esas patrañas que se ha inventado el presidente para darle en la madre a nuestra democracia, yo creo que como pueblo la debemos de defender.

“Mi abuelo luchó por tierra y libertad y esa libertad la está coartando este gobierno. Tenemos que luchar, ya no por nosotros, sino por las generaciones que viene detrás de nosotros”, dijo el descendiente del llamado Caudillo del Sur al participar en la marcha y posterior mitin en Plaza de Armas de Cuernavaca, cuya superficie alberga a unos 5 mil 500 personas pero en esta ocasión fue cubierta al 70 por ciento de su capacidad.

En la Plaza de Armas distintos integrantes de la organización México Unido afirmaron que la democracia está en riesgo con la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguraron que con los cambios se busca "desaparecer" al Instituto Nacional Electoral (INE) y acotar las libertades.

Existe el temor fundado, dijeron, que el presidente López Obrador, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados en el Congreso buscan desaparecer al INE, única institución democrática del país.

Asimismo, previeron que con la reforma electoral que pretende imponer el presidente; Morena y sus aliados buscan "robarse la elección federal de 2024".



Zacatecas

Zacatecas.- Más de mil personas se concentraron en la Plaza de Armas en Zacatecas para unirse a la movilización nacional en defensa del INE y del voto, quienes en su mayoría iban vestidos de rosa y blanco.

Con consignas como: "!Corte escucha, el INE es nuestra lucha!" y "El INE no se toca", además de una serie de mantas y pancartas que decía: "Si el INE desaparece, la dictadura aparece", "El voto no se toca!".

Dentro de los diversos oradores que tomaron el micrófono en las puertas del Palacio de Gobierno como Bibiana Lizardo y Raymundo Carrillo, mencionaron que está unión, más allá de los partidos políticos es la defensa ciudadana por el voto libre y secreto que permitan dar certeza a un proceso electoral democrático.

Consideraron que "en México está en riesgo la libertad y democracia, porque al desmantelar al INE (...) pareciera que nos quieren regresar al pasado cuando se contaban los votos en las presidenciales municipales y desde el gobierno".

De igual manera se pronunciaron por la defensa del voto, tras recordar que está lucha es rumbo al 2024, además de señalar que hoy el Poder Judicial Federal "tiene el poder de detener esta andanada de iniciativas del Plan B Electoral, que buscan mutilar al INE y coartar el voto ".

En los contingentes participó la diputada federal, Noemí Berenice Luna Ayala (PAN), vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, así como simpatizantes panistas, priistas, perredistas, además de diversos empresarios y gente de la sociedad civil, quienes dijeron que se unieron a esta manifestación, porque buscan que se fortalezca y no desaparezca al INE.

Tabasco

En la Plaza de Armas de Villahermosa, decenas de ciudadanos se aglutinaron para replicar la concentración que se realizó en el zócalo de la Ciudad de México y 100 ciudades más en todo el país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Desde la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, mostraron su rechazo contra el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral.

El evento se llevó a cabo con la participaron ciudadanos y personajes políticos de la oposición como la exdiputada local del PRI y organizadora del evento, Lorena Beauregard de los Santos, el dirigente estatal del PRD, Javier Cabrera Sandoval, el senador Juan Manuel Fócil Pérez y el ex gobernador de Tabasco, Manuel Andrade Díaz.

La ciudadana Graciela Zorrilla, hizo uso de la voz para fijar su defensa al INE ante la reforma electoral llamada "Plan B".

“México es uno, somos hermanos y nos necesitamos, aquí no debemos de desunirnos, de apartarnos o de luchar unos contra otros, porque, eso nos debilita, debemos estar fuerte para hacer fuertes a nuestras instituciones, los jóvenes nos preocupan y mucho", apuntó.

Además agrego: "México es un país rico en su historia, pero sobre todo en su gente, cuanto trabajo, cuántas vidas, cuanto sacrificio para tener las instituciones que hoy están siendo desmoronadas y atacadas, no podemos permitirlo, por nuestros hijos, por el futuro de México nadie toca nuestro voto”.

Lorena Beauregard de los Santos, señaló que se trata de una reunión de ciudadanos y aunque hay políticos participando, se debe a que alguien debía coordinar los esfuerzos para poder realizar la concentración.

Aseguró que, incluso se habían confirmado varias personas como oradores en el evento, pero finalmente decidieron no participar o simplemente apagaron sus teléfonos, por lo que reconoció el esfuerzo de quienes se decidieron a acudir a la concentración.

Sonora

Miles de sonorenses se unieron a la manifestación "Mi voto no se toca", en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ondeando la Bandera Mexicana, banderillas, lonas, cartulinas, y un aplauso para México a las 10.30 horas (Tiempo del Pacífico), inició la manifestación convocada por Poder Ciudadano y Frente Cívico Nacional, entre Palacio de Gobierno y Palacio Municipal de Hermosillo.

Explicaron que se lucha para evitar que se socave la Institución y con ello la democracia y los derechos de los mexicanos.

Othoniel Gómez Ayala, exjuez federal, catedrático universitario externó que con el plan B de la Reforma electoral, los resultados de las elecciones están en riesgo.

Nos congregamos en expresión de legítimo desacuerdo con las intenciones de dañar nuestro sistema democrático con reformas legislativas que debilitan al INE y pretenden generar duda sobre los resultados de las elecciones para que puedan cuestionarse e incluso, crear la posibilidad de anularlas y de generar conflicto postelectoral, dijo ante miles de ciudadanos.

Según diversos especialistas del ámbito jurídico y político, e incluso los propios integrantes del Consejo del INE, sobresalen tres temas de suma trascendencia.



Chihuahua

En la ciudad de Chihuahua el punto de reunión fue la Plaza Mayor o del Ángel, para de ahí comenzar la manifestación.

Los asistentes, señalaron en las participaciones que realizaron, que el llamado Plan B solo “destaza” al INE, por lo cual demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar como inconstitucional, la reforma aprobada la semana pasada.

Para alzar la voz, portaron pancartas con mensajes para defender el INE, playeras en color rosa, entre otros.

En Ciudad Juárez, la manifestación se concentró a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) ubicadas en el Centro Comercial El Paseo.

En este lugar decenas de juarenses llegaron con mensajes como “Legisladores el pueblo dijo: ¡No toquen al INE!”, “mi voto no se toca”, “a mi INE yo lo apoyo”, entre otros.

Pese a los fuertes vientos que se registraron en Juárez, la concentración comenzó después de las 11 de la mañana del domingo y según se constató eran aproximadamente 500 personas las que hasta el cierre de esta nota se habían unido a la protesta.

Los asistentes dijeron estar a favor de la defensa del INE y en contra de las reformas que busca aplicar el presidente de la República, López Obrador.

Ante ello, señalaron que en Chihuahua y en Ciudad Juárez el INE se defiende, al igual que la democracia y la libertad de elegir.

Cabe destacar que en la manifestación tanto de Ciudad Juárez como de Chihuahua, asistieron empresarios, exgobernadores, funcionarios públicos, regidores, entre otras personalidades de partidos como el PAN y PRI.

Veracruz

En la menos cinco ciudades importantes de Veracruz, cuentos de habitantes salieron a las calles en defensa del Instituto Nacional Electoral.

En las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos, ciudadanos se manifestaron en contra de las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena.

En la capital veracruzana, Xalapa, ocurrió la mayor concentración de habitantes, quienes protestaron caminando por las principales calles de la ciudad.

La concentración partio desde el Teatro del Estado, paso por la importante avenida Ávila Camacho y hasta la Plaza Lerdo frente a Palacio de Gobierno

Al grito de "el INE no se toca" y "mi voto no se toca", los ciudadanos rechazaron el Plan B de la Reforma Electoral que dijeron afecta la autonomía del órgano electoral.

Organizaciones de la sociedad civil como Misión Rescate México, Frente Nacional por la Familia (FNF), entre otras, encabezaron la protesta ciudadana.

Foto: Especial

Sinaloa

Con playeras en color blanco, rosa, naranja y gorras en azul, con los emblemas “Yo defiendo al INE”, “No a la dictadura defendamos la democracia”, cerca de cuatro mil personas se concentraron sobre la avenida Álvaro Obregón, cerca de catedral, en Culiacán, en contra de las reformas electorales.

Figuras de la vida política en el estado, entre ellas la del Senador, Mario Zamora Gastelum, se unieron a las voces que reclamaron las recientes modificaciones a la Ley Electoral, por considerar que estas implican un retroceso en la vida política de México.

En forma simultánea, en las ciudades de los Mochis, Guamúchil y Mazatlán, cientos de personas salieron a unirse a este movimiento nacional, portando camisetas en color blanco, rosa y naranja y portando banderas y pancartas con el texto “No al Plan B”.

Con cánticos de “ Mi voto no se toca”, ciudadanos de diversas edades y estratos sociales, entre ellos, militantes de partidos políticos, se concentraron a un costado de la catedral, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la que iniciaron el movimiento, con honores del lábaro patrio y se entonó el himno nacional.

Los asistentes a este movimiento convocado por el Frente Nacional Cívico capitulo Sinaloa que preside Eduardo Barrantes Velarde, escucharon testimonios de la vida electoral por jóvenes y una descripción del Plan B promovido por el gobierno federal.

En Mazatlán, en la Plaza de la República, cientos de ciudadanos, con camisetas en color blanco, rosa y naranja, replicaron el movimiento de defensa contra las reformas electorales a las que se convocaron en cien ciudades del país.



Tamaulipas

Con el grito de “El INE no se toca”, la mañana de este domingo se realizaron manifestaciones a favor del Instituto Nacional Electoral, en las principales ciudades de Tamaulipas, como Tampico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.



En Ciudad Victoria, a las 10:00 horas comenzaron a reunirse dos protestas de ciudadanos afuera del INE, una era encabezada por Cony Martínez Assad y la otra por integrantes de FRENA, quienes antes de las 11:00 horas respetuosamente apagaron las bocinas y se pasaron a apoyar al otro grupo.



Al tomar el micrófono, ante unas 200 personas, Martínez dijo que los ciudadanos que hoy salieron a la calle les dicen a los ministros de la Suprema Corte, “señores, hay un pueblo, hay una ciudadanía que dice, eh, no quiero comunismo, quiero democracia, quiero elegir estudiar o no hacerlo, quiero elegir trabajar o no hacerlo, pero a mí nadie me va a decir vas a ser pobre siempre, a mí nadie me va a decir si calzo un par de zapatos o decido andar descalza”.



Afirmó que es una fecha importante para todos los mexicanos, “porque la democracia que hoy estamos defendiendo es la de México”.



Al lugar llegó la diputada local del PRI, Alejandra Cárdenas, acompañada por su abuelita Bertha del Avellano, viuda del exgobernador Enrique Cárdenas González.



“Que mayor ejemplo tengo yo que mi abuela, quien dijo yo conozco, he vivido, cuando ella era niña las mujeres no podían votar, hoy en día las mujeres podemos no solo ejercer nuestro voto sino ocupar posiciones de elección popular y ella me dijo yo quiero ir porque quiero defender la democracia”, expresó la legisladora priista.

También acudió el presidente del PRI estatal, Carlos Solís, el diputado local tricolor Edgar Melhem Salinas, el diputado federal del PAN Óscar Almaraz; algunos empresarios, ciudadanos y trabajadores del INE, quienes afirmaron asistir en calidad de ciudadanos. En el mitin a favor del INE predominó el color rosa en la vestimenta de las personas y en sus cartulinas y mantas.



En su participación, el ciudadano Antonio Echegoyen señaló que el señor que ocupa la silla presidencial está ahí, porque las elecciones que organizó el INE fueron justas, “manifestémonos con alegría y con energía, con la convicción de que somos ciudadanos libres y queremos seguir siendo libres; no nos gusta el comunismo”, expresó.



En Tampico, desde las 10:00 horas se reunieron y marcharon cientos de personas por la avenida Hidalgo de Tampico, dirigiéndose hasta la zona centro. Al frente del contingente rosa llevaron una enorme manta con la leyenda #MIVOTONOSETOCA.



Aproximadamente a las 11:15 horas la marcha llegó a la zona centro, a la Plaza la Libertad, en donde otros cientos de ciudadanos esperaban el contingente; principalmente protestaron en contra del Plan B de la Reforma Electoral.

Nuevo León

Con una asistencia estimada por Protección Civil entre 22 mil y 25 mil personas, se llevó a cabo en esta ciudad una concentración en defensa del INE y contra el llamado Plan B de la reforma electoral que será revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Javier Lozano, vocero del grupo NL 2024, que aglutina a los colectivos participantes, precisó que el organizador del evento era el INE no los partidos aunque, "sí están aquí dirigentes a título personal".

Además, "puntualizó, no defendemos a nadie porque aquí los delincuentes sí se tocan".

Arrancó el acto en defensa del INE con la multitud cantando el "Corrido de Monterrey", "aunque cantemos feo", animó Lozano, porque "lo bueno que no es concurso".

La politóloga Lourdes López hizo por su parte un llamado a la SCJN para que detengan el ataque al INE, pues no queremos desandar el camino, ya que, afirmó con el Plan B, al tomar de rehenes a las instituciones electorales, "se pone en riesgo nuestro derecho a votar".

Afirmó que esta reforma permite la intervención del Ejecutivo en el padrón electoral.

Además, expuso, es una apuesta a la proliferación de errores, ya que al cambiar las reglas en este momento, se presenta un riesgo que los ciudadanos no estamos dispuestos a correr.

Yucatán

Alrededor de 3 mil personas se concentraron en el Monumento a la Patria, enclavado en el Paseo de Montejo, para protestar contra la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa -denuncian- "un atentado a la democracia mediante el desmantelamiento del INE".

Los organizadores del evento, entre ellos del Frente Cívico Familiar y otras organizaciones de la sociedad civil, señalaron que los cambios legislativos, aprobados por el Senado de la República el miércoles pasado, vulneran la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y la estabilidad en la vida democrática del país.

La protesta, que estaba prevista a las 11.00 de la mañana, comenzó a reunir a los manifestantes desde dos horas antes, cuando vestidos en color rosado, empezaron a llenar el paseo de Montejo.

Bajo el lema “El INE no se toca”, los inconformes con el Plan B, señalaron que es un auténtico problema el que enfrentará el país en las elecciones con la desaparición de órganos electorales locales y el sistemático desmantelamiento del INE.

"Tantos años de lucha para darnos elecciones limpias y transparentes y ahora el gobierno quiere controlar el aparato electoral", señalaron.

Indicaron que el mismo INE dio transparencia en el resultado electoral en el que se declaró ganador al mismísimo López Obrador y ahora no solo no se reconoce sino que busca desaparecer todo lo que es y representa esa institución, expresaron.

Cancún

En orden y con una participación promedio de dos mil personas, se desarrolló hoy en Cancún, la protesta en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), convocada en todo México por la propia ciudadanía.



Al coro de “A eso vine, a defender al INE”, “Mi voto no se toca”, las y los ciudadanos se reunieron esta mañana en Plaza de la Reforma, al pie del Palacio Municipal, para manifestarse en contra del Plan B, impulsado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, recientemente aprobado en el Congreso de la Unión.



Ataviadas con playeras rosas o blancas, portando gorras, sombreros y sombrillas, para protegerse de los potentes rayos solares, las y los asistentes marcharon del Palacio municipal, sobre la avenida Tulum, en el primer cuadro de la ciudad, con dirección al Monumento de las Estrellas y los Caracoles, coloquialmente conocida como “Glorieta del Ceviche”, logrando rodearlo por la cantidad de gente reunida.



Previo a ello, una de las ciudadanas, identificada como Patricia M, comunicó que desde el Congreso de la Unión se están solicitando firmas, para juntar un millón y presentar un Amicus curiae, para revocar las reformas conocidas como “Plan B”.



El Amicus curiae es una figura jurídica que significa “Amigos de la Corte” y es una opinión de terceros, ajenos a un juicio, que ofrecen una opinión jurídica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de un tema, para abonar en el debate jurídico del caso.



“El INE defiende mi voto, yo defiendo al INE”, “el INE es intocable, el INE es intocable”, “sólo el INE es imparcial, para hacer mi credencial”, corearon las y los asistentes a la protesta pacífica que, conforme a la Dirección de Protección Civil, sumó a mil 300 personas en promedio, pero conforme a oficiales de Tránsito consultados, superó las 2 mil.



En el contingente se observaron familias, parejas, con una mayoría de personas adultas y adultas mayores, quienes cerraron el acto pacífico a la voz de “Cancún, escucha, esta es tu lucha”.



Escenas similares se vivieron en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, en donde ciudadanía realizó una concentración en la explanada del nuevo Palacio municipal, sobre la avenida CTM, en donde también se recolectaron firmas.

Chiapas

La marcha por "la defensa de la democracia" y de apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) reunió a más de 2 mil chiapanecos en Tuxtla Gutiérrez.

Con la consigna de "El INE no se toca", "Que el Poder Judicial eche abajo la reforma del Plan B", los manifestantes se concentraron en el parque Bicentenario, en la zona poniente y marcharon al parque central, afuera del Palacio Estatal.

Una de las participantes dijo que el Plan B tiene como objetivo afectar a "la institución autónoma que organiza el derecho al voto en México, acción que representa un grave retroceso".

A más de 30 años de su creación, afirmó, la institución electoral, a través de sus reformas, garantiza el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía; " encargándose de organizar la máxima expresión de voluntad de los mexicanos, a través del voto".

La marcha avanzó por la avenida central, acompañada de mantas, pancartas y expresiones de apoyo al INE.

"A eso vine, a defender el INE, "El INE es de México, México es de los mexicanos", " Pedimos a La Corte que eche abajo la reforma", expresaron.

En su intervención, afuera del Palacio de Gobierno, el político Valdemar Antonio Rojas López , dijo que la lucha ciudadana es para que el INE continúe como una institución autónoma y responsable que organiza "bien las elecciones".



Guadalajara

Unas 26 mil personas, según los organizadores, se reunieron este domingo en la plaza Liberación, en el centro tapatío, para manifestar su inconformidad con llamado “Plan B” del gobierno federal para reformar el INE.

A un lado del tótem de Guadalajara, del que las autoridades despegaron cientos de fichas de personas desaparecidas colocados por colectivos de búsqueda, los organizadores colocaron un pequeño templete con bocinas que fueron insuficientes para que todos los asistentes escucharan loa mensajes de los oradores, entre quienes se encontraba Mauricio Merino, exconsejero del IFE.

Aunque se presumió que se trataba de una manifestación 100% ciudadana, también acudieron algunos políticos priístas, como el exsenador Arturo Zamora, y panistas, como el exgobernador Emilio González.

La mayoría de los asistentes vistieron de blanco o rosa y los organizadores repartieron cientos de calcomanías y letreros con consignas como “Yo defendiendo el INE”, o “El INE no se toca; pero las sombrillas rosas con las mismas frases, muy demandadas para cubrirse del rayo pleno del sol, las cobraron a 150 pesos.

En las zonas donde la lejanía del templete impedía escuchar las arengas de los oradores, algunos decidieron hacer su propio mítin y corear consignas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

En distintos puntos de la plaza se colocaron mesas para recabar firmas y exigir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impidan que las reformas del “Plan B” prosperen, pues según los asistentes a la protesta implican un golpe a la democracia y las libertades.

Y como para algunos esta resistencia contra “las propuestas comunistas” del presidente también es una lucha “sagrada”, hubo quienes llegaron acompañados de imágenes religiosas, como la Virgen de Guadalupe.

Tlaxcala

Jóvenes y líderes políticos de Tlaxcala se sumaron a la marcha rosa convocada en todo el país en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y en contra del Plan B, de la reforma electoral, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Encabezados por el exconsejero electoral, Marco Antonio Baños Martínez, solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dé cause a las acciones de inconstitucionalidad que serán promovidas para echar abajo el Plan B electoral.

"Desde el ángulo que se analice, el plan B constituye una reforma regresiva contraria a la tradición mexicana de impulsar los cambios para fortalecer al sistema electoral porque los ajustes que plantea vuelven inoperantes al INE para realizar elecciones", dijo Baños Martínez.

Al grito de "El INE no se toca", quienes se dijeron defensores de la democracia en México, se concentraron frente al Palacio de Gobierno, donde insistieron en que no permitirán un atentado contra el órgano electoral federal provocado por el Gobierno federal.

Con información de Dinorath Mota López, Gradys Navarro, Justino Miranda, Irma Mejía, Leobardo Pérez Marín, Amalia Escobar, Paola Gamboa, Roberto Aguilar, Javier Cabrera, Yazmín Rodríguez, Adriana Varillas, Óscar Gutiérrez y Raúl Torres

