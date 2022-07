Marchan por desaparecidos en BCS; acusan falta de resultados en investigaciones

La Paz.- Con canciones de protesta y tambores, familiares de personas desaparecidas en Baja California Sur marcharon este día en La Paz, capital del estado, reclamando resultados en las investigaciones.

En el día en que se cumplen cinco años de la desaparición de Elvira Yolanda Manríquez Pérez (por quien se creó uno de los primeros colectivos de personas buscadoras de familiares desaparecidos en la entidad), su hijo, Gabriel Manríquez, reiteró el reclamo de justicia y advirtió de las fallas en las investigaciones.

Junto a él, padres, tías, abuelas, hijos y madres buscadoras marcharon por la avenida Luis Donaldo Colosio con cartulinas y lonas con las fotografías de sus familiares, de quienes no han tenido información alguna en varios años o meses.



Y es que refirieron que el delito de desaparición forzada se incrementó significativamente a partir del 2017 en BCS, cuando se detonó la violencia de alto impacto; sin embargo, a la fecha continúan las desapariciones con frecuencia.

Los familiares avanzaron por calles de La Paz hasta llegar a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en donde Gabriel Manríquez hizo uso del altavoz para denunciar lo que llamó “inacción” y “olvido” de las autoridades.

“En cada marcha, en cada manifestación, sigue llegando gente nueva, siguen desapareciendo personas, y las carpetas vacías. El propio procurador lo ha reconocido. No es posible, nadie merece una desaparición, todos merecen ser buscados”.

“En el caso de mi madre ya se cumplen cinco años de no tener ninguna noticia de ella y seguimos exigiendo sea buscada, que no sea una carpeta archivada, que se pare ya esa complicidad que siempre hubo en el caso de mi mamá. A mí mamá se la llevaron a la fuerza, a unas calles de aquí de la Procuraduría. ¿Cómo es posible que no hayan visto nada? Que no tengan nada”, añadió.

Insistió en que como el caso de su mamá -desaparecida el 12 de julio de 2017- ya son “cientos más” en donde no se conoce nada.

“Como familiares también hacemos un llamado a la sociedad para que nos apoye, como siempre decimos, no buscamos culpables, queremos encontrar a nuestros familiares, si tienen alguna información, que nos la compartan de manera anónima, y gracias por apoyarnos siempre, a todas las personas que tienen a alguien desaparecido, y a las colectivas feministas que nos respaldan y están aquí”, expuso.



Destacó que cada fin de semana desde hace varios años los colectivos de búsqueda salen a rastrear en arroyos, playas, terrenos baldíos y zonas pedregosas, muchas de las veces sin que sean acompañados de autoridades.

“Queremos que nos apoyen y que avancen las investigaciones como lo prometieron en campaña, como lo prometió este nuevo gobernador”, puntualizó.

Al término de su mensaje, los manifestantes hicieron un pase de lista de sus familiares desaparecidos. Entre lágrimas y gritos de justicia, aseguraron que no pararán su búsqueda y seguirán exigiendo resultados a las autoridades.

