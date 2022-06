Madre pide apoyo para encontrar a su hijo, desapareció el 21 de mayo en Coahuila

Isabel Gómez Martínez pidió el apoyo del gobierno y la sociedad para encontrar a su hijo Even Cerda Gómez de 18 años, quien desapareció el 21 de mayo en Torreón. “No puede desaparecer una persona así porque sí”, comentó.

Even Cerda Gómez regresaba de la casa de su novia de la colonia Pedregal del Nazas y se dirigía a la colonia Villas Zaragoza. Pero cerca de las 12:45 de la madrugada fue detenido por una patrulla de la policía municipal, aseguró su madre Isabel. Desde entonces no lo ha vuelto a ver.

La señora Gómez Martínez comentó que al siguiente día interpuso la denuncia en la Fiscalía General de Coahuila, pero aseguró que no ha habido ninguna respuesta.

“No he sabido nada de él. No hay ninguna señal, por eso pido el apoyo del gobernador, del alcalde, porque no se ha hecho nada”, mencionó.

La madre mencionó que tienen videos donde se ve que pasan las camionetas y que inclusive se ve el número 35261 de la unidad. Sin embargo, en la Fiscalía le dijeron que esa unidad no existe, que de dónde la sacaron.



A la madre únicamente le han dicho que seguirán investigando, pero reclamó que las autoridades no han hecho mucho por tener información del paradero de su hijo.

Isabel mencionó que su hijo no era problemático, trabajaba como mesero en un restaurante y vendía aguas frescas a las afueras del negocio de la abuela de su novia.

Even vestía un pantalón azul cielo, playera negra, tenis blancos, una mochila negra con logotipos rojos e iba a bordo de una bicicleta deportiva

Se comunicó con su papá alrededor de las 12:20 para avisarle que iba de regreso a la casa.



“Espero en Dios que esté vivo. Siempre levantan falsos, espero que aparezca. Es horrible vivir sin uno de tu familia”, comentó.

La madre denunció que ha recibido amenazas por mensaje en Facebook, donde le advierten que deje de moverle y buscar a Even. “Que me dejara de andar moviendo, que se me iba a entregar a mi hijo. De eso hace 10 días y todavía no lo veo”, lamentó.

Dijo que informó a las autoridades de estas amenazas pero tampoco le hicieron caso.

Isabel Gómez aseguró que no descansará hasta encontrar a su hijo, por lo que pidió compasión y le ayuden, tanto autoridades como sociedad, en darle noticias de su hijo.

“Como madre me siento impotente, me siento sola. Me he movido sola. Hasta el día de hoy no he sabido nada de mi hijo”, añadió.

Lee también: “Profesionista, amante de los viajes y la vida”: Así era Daniel Picazo, joven linchado por error en Huauchinango

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl