Una madre de Mexicali, Baja California, denunció a través de redes sociales que su hija de corta edad fue víctima de abuso sexual en el kínder Graciano Vinegra. La madre relató que el 9 de septiembre, al recoger a su hija, notó que tenía una herida en su parte íntima y que la niña mencionó que un maestro y una maestra le habían tocado sus partes íntimas.

La madre llevó a su hija a la clínica internacional, Av. Michoacán, donde la doctora confirmó que la niña estaba lastimada. La madre presentó una denuncia en la fiscalía y mencionó que la directora del kínder admitió que los maestros usan los mismos baños que los niños y que ya había ocurrido un caso similar anteriormente.

La madre comenta que ha sido citada en repetidas ocasiones a valoraciones con psicólogos, sin embargo, la pequeña no quiere hablar del tema; "la niña no dice nada, pero a mi si me expresa muchas cosas y de todo esto tengo evidencia. Tengo un video donde la niña lo reconoce (al agresor) directamente de una foto y dice "el es el hombre malo que me toco mi partecita", la niña no quiere hacer del baño y se me pone histérica de solo acercarla al baño, así que es mas que obvio que algo paso.

La madre busca cerrar el kínder y destituir al agresor de su cargo y ha convocado a los padres de familia para unirse a la causa. "Estoy en contacto con los padres de familia de los compañeros de mi niña y nos queremos juntar el día martes 17 de septiembre para acudir al kínder para que lo cierren lo mas pronto posible o destituyan a esta persona de su cargo por el bienestar de los niños que siguen acudiendo a este kínder.

Al respecto la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar dijo que "al respecto de los terribles hechos ocurridos en el Kinder Graciano Vinegra de Mexicali en contra de una alumna, les informo que los docentes señalados como probables responsables han sido separados de sus cargos para llegar hasta las ultimas consecuencias".

