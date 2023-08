Guadalajara.— En los 20 municipios que conforman la región de Los Altos de Jalisco, donde se ubica Lagos de Moreno, hay mil 568 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno federal, es decir, poco más de 10% de los 14 mil 877 casos registrados en todo el estado.

Las estadísticas federales indican que Lagos de Moreno es el octavo municipio de la entidad federativa con más desaparecidos (404 denuncias), sólo detrás de los municipios metropolitanos de Guadalajara (2 mil 976 casos), Zapopan (2 mil 368), Tlajomulco (mil 351), Tlaquepaque (mil 124), Tonalá (678) y El Salto (583), además del municipio de Puerto Vallarta (488).

En esta región del estado, que colinda con Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato, viven alrededor de un millón 213 mil personas y, de acuerdo con los mapas que genera el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del gobierno de Jalisco, es una de las zonas más conflictivas en torno a ese delito.

En esta zona, después de Lagos de Moreno, el municipio con más denuncias por desaparecidos, de acuerdo con la información del gobierno federal, es Tepatitlán, donde se registran 271; le siguen Encarnación de Díaz, con 199 casos; Arandas, con 156; San Miguel El Alto, con 104 casos; San Juan de los Lagos, con 101 desaparecidos; Jalostotitlán, con 64, y Teocaltiche, 59.

El resto de los municipios de la región presentan menos de 50 casos cada uno, pero en todos hay registro de esta problemática: Ojuelos tiene 41 casos; Yahualica, 37; Acatic, 28; San Julián, 25; Jesús María, 23; Unión de San Antonio, 15; San Ignacio Cerro Gordo, 14; San Diego de Alejandría, nueve; Villa Hidalgo, ocho; Valle de Guadalupe, cinco; Cañadas de Obregón, tres, y Mexticacán, dos, según cifras oficiales.

Un problema añejo

Desde el 27 de abril de 2015, Catalina Mireles busca a su hija, Ana Elvira Castillo Mireles, quien desapareció en la colonia San Miguel de Lagos de Moreno, igual que los cinco jóvenes a los que se llevó un grupo armado el pasado viernes 11 de agosto. El 18 de diciembre de 2022 desapareció en la misma zona su sobrino, Arturo Mireles González.

La señora Mireles hoy forma parte del colectivo Hasta Encontrarles de Lagos de Moreno.

Asegura que este problema tiene varios años en la región y la cifra negra es alta porque muchas personas prefieren no denunciar.

“Sólo en Lagos de Moreno han de ser como unas mil 400 personas [desaparecidas]. Son muchas las que han desaparecido, hay casos desde 2007 y se intensificó más desde 2015, que fue cuando desapareció mi hija, que entonces tenía 25 años”, explica la mujer.

Los Altos, con 10% de desapariciones a nivel estatal

Sin embargo, dice, las autoridades generalmente son omisas y no realizan operativos, como sí han hecho ahora, tras la desaparición de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván, Jaime Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández, en un caso que ha atraído la atención del país.

“Un despliegue así no se veía desde 2013, cuando desaparecieron siete muchachos, pero entonces no había tantas familias organizadas y a mucha gente no le interesaba, pero ahora que somos muchísimas las familias que tenemos personas desaparecidas (...) mucha gente ha levantado la voz y siento que es por eso que la fiscalía está aquí en Lagos buscándolos”, indica.

El caso de 2013

La noche del 6 de julio de 2013 un cabecilla de la delincuencia organizada ordenó privaciones aleatorias de la libertad entre la población, como represalia porque alguien había roto los cristales de su camioneta para robar cosas del interior.

Los sicarios se llevaron a siete jóvenes de diferentes puntos de la ciudad para torturarlos; días después aparecieron los cuerpos de sólo cuatro de ellos.

En distintas ocasiones las autoridades estatales y federales han anunciado operativos conjuntos para reforzar la seguridad en esta región; sin embargo, la violencia permanece. Tan sólo en lo que va de 2023 se han anunciado tres de estos despliegues para “reforzar la vigilancia” en la zona y “garantizar la seguridad”; el más reciente se anunció el 23 de mayo pasado, tras el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, sus efectos son momentáneos.