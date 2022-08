Llegan 55 médicos cubanos a Colima

A partir de este jueves 55 médicos especialistas cubanos se incorporarán a cinco hospitales de Colima para brindar atención a la población como parte de la estrategia nacional para cubrir las vacantes disponibles en el país.

La gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó que llegaron al estado especialistas en 14 áreas: cirugía general, medicina interna, pediatría médica, ginecología y obstetricia, nefrología, radiodiagnóstico, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, urgencias, angiología, dermatología, hematología, terapia intensiva, medicina física y rehabilitación.

Informó que en promedio cada uno de los médicos ganará 22 mil pesos mensuales y serán asignados de la siguiente forma: un especialista al Centro Estatal de Hemodiálisis, ocho al Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez, nueve al Hospital Bienestar de Ixtlahuacán, 11 al Hospital General de Manzanillo, 12 al Hospital de Tecomán y 14 al Hospital Regional Universitario de Colima.

La gobernadora recordó que de las 60 plazas que se ofertaron para los hospitales de Colima en la plataforma nacional, sólo se recibieron cinco solicitudes, por lo que se cubrirán las vacantes con los y las médicos que vienen de Cuba.



“Es personal especializado en diversas áreas médicas, pues pese a que se ha buscado ocupar esos espacios con médicas y médicos mexicanos, no se tuvo la respuesta esperada; su llegada es temporal, cuando haya médicos mexicanos o colimenses, ocuparían estos espacios”, dijo.

Indicó que todos cuentan con revalidación de estudios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) e hicieron el curso técnico de inducción para personal médico de nuevo ingreso al programa IMSS-Bienestar para conocer cómo funciona el Instituto y cuenten con el conocimiento de cómo son los procesos.

"Esto permite que las y los colimenses que no tenían seguridad social, ni eran derechohabientes de IMSS ni del ISSSTE, que las y los colimenses que no cuentan con recursos económicos para buscar una atención particular, sepan que ahora cualquier atención médica, incluso de especialistas, la podrán tener gratuita a través de IMSS-Bienestar. Las y los colimenses merecen atención médica de calidad y con calidez, así que estamos convencidas y convencidos de que se está haciendo lo correcto”, señaló la gobernadora.

Vizcaíno Silva informó que para darles alojamiento, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (Seidum) rehabilitó dos torres de departamentos en la ex zona militar, hoy llamado Complejo Galvan, para que tengan un sitio digno para habitar.

