Ladrones comenten robo masivo en fraccionamiento de Cuernavaca: sorprenden a vecinos mientras dormían

Cuernavaca.- Vecinos del fraccionamiento Lomas de Ahuatlán, al norte de Cuernavaca, reportaron un “asalto masivo” la madrugada del martes, aproximadamente a las 3:00 horas, cometido por tres hombres que llegaron a ese lugar a bordo de un auto Tsuru, color blanco, el cual estacionaros afuera de la privada.

Las cámaras de video colocadas en la privada Santa María Pipioltepec del fraccionamiento captaron a los delincuentes cuando ingresaron a los domicilios después de cortar los cables del portón eléctrico principal, y comenzar a revisar casa por casa para saber a cuál podían entrar sin dificultad.

Una vecina del lugar, Rosario Zambrano, expresó que las víctimas del robo manifestaron que las chapas de sus casas no fueron violentadas y por los rastros que dejaron “parece que tenían llaves”.



Los habitantes afectados dijeron que no escucharon algún tipo de ruido porque los ladrones actuaron de manera sigilosa, y los vecinos se dieron cuenta del robo hasta la mañana de ese martes. Fue entonces cuando llamaron a la policía y levantaron un reporte de robo, sin embargo, de acuerdo con Rosario, después de unas horas buscaron el reporte en la página de la Fiscalía de Morelos y no encontraron nada. No obstante, la evidencia del reporte la tienen los denunciantes, incluso se puede ver en las cámaras de seguridad.

Entre los objetos hurtados se encuentran electrodomésticos, dinero, computadoras, equipos de música, un tanque de gas y todas las cosas que encontraran en la planta baja. Incluso usaron un “diablito” para sacar las cosas en viajes y depositarlos en el Tsuru, en el que se transportaban.

Rosario indicó que la inseguridad en la colonia ha aumentado en estos últimos dos meses, y de los hechos que más preocupa a los habitantes de la zona es que al parecer los tres autores del robo masivo son los mismos que han asaltado a otras personas en el fraccionamiento habitacional, “pero las autoridades sigue sin hacer nada a pesar de que se tiene localizado el auto en diferentes grabaciones”, dijo Rosario y recordó que en la misma colonia asesinaron a una maestra en un intento de asalto, en días pasado.

Por medio de un post en Facebook, en el grupo "Lomas de Ahuatlán-Tzompantle”, Rosario denunció los hechos y pidió ayuda al gobernador Cuauhtémoc Blanco ante la omisión del gobierno municipal y de la Comisión Estatal de Seguridad, así como de la Fiscalía General del Estado.

Lee también: Colapsan elevadores y camilleros cargan a pacientes en hospital de Morelos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/acmr