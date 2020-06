La confusión marca “la nueva normalidad” en Guadalajara

La gente se volcó a la calle en el primer día de la llamada “nueva normalidad” en Guadalajara, sin embargo, la confusión y la desinformación fueron la constante en por lo menos los cuatro corredores comerciales más importantes de la capital Jalisciense.

En las zonas de Obregón, Medrano, Centro y Santa Tere quienes lograron completar los trámites impuestos desde el pasado 18 de mayo para obtener el distintivo que les permitiera abrir de nuevo sus puertas comenzaron a hacerlo desde temprano, pero antes de las 11 horas la falta de información y los mensajes cruzados por parte de las autoridades federales y estatales se materializaron en frustración.

Simultáneamente en estos cuatro puntos de la ciudad inspectores del municipio comenzaron a visitar a los comerciantes que recién arrancaban para decirles que deberán cerrar durante 15 días más y organizarse para implementar filtros sanitarios en la zona.

En la esquina de las calles Andrés Terán y Herrera y Cairo, en Santa Tere, un grupo de empresarios están reunidos para tratar echar a andar uno de los filtros que el municipio les ha delegado, desde ahora es su responsabilidad atajar a quienes pasen por ahí para medir su temperatura, exigirles portar cubrebocas y ponerles gel antibacterial.

“No sabemos bien qué va a pasar, después de que abrimos llegaron los inspectores para pedir que cerremos que porque tenemos que poner este filtro, yo ya tengo mi distintivo pero no pude abrir por estar aquí, ya nos organizamos y mañana habrá alguien de planta y voy a abrir a ver qué pasa”, señaló Gabriela, quien tiene una tienda de ropa.

Un comerciante de blancos que prefiere omitir su nombre se queja: “Primero nos dijeron que íbamos a abrir el 18 de mayo, luego que no, qué no entendimos, que teníamos que tramitar esta calcomanía (el distintivo que acredita que cumple con las medidas de higiene necesarias) para abrir hoy y ahora que hasta dentro de 15 días, no es justo”.

Las razones que les han dado los inspectores son diversas y hablan de un posible incremento en el número de contagios o que es orden del gobierno federal y el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

El miércoles 13 de mayo el gobernador, Enrique Alfaro, anunció que la llamada Fase 0 de reactivación económica comenzaría el 18 de mayo y podrían abrir algunos negocios considerados no esenciales, un día después la Universidad de Guadalajara pidió no relajar el confinamiento para evitar que los contagios de Covid-19 crecieran de forma exponencial y el gobierno de Jalisco aclaró que la Fase 0 implicaba cumplir una serie de requisitos para obtener un distintivo que permitiría iniciar actividades el 1 de junio.

El viernes pasado la Mesa de Salud que da seguimiento a la pandemia solicitó extender el confinamiento al menos 15 días más ante el riesgo de un crecimiento en los contagios y el gobernador Alfaro anunció que la reactivación económica comenzaría este lunes de manera gradual, pero que la Fase 0 y el confinamiento social se extenderían hasta el 15 de junio.

En otro de los puntos donde se explica a los comerciantes cómo implementar los filtros sanitarios, Juan Manuel Munguía Méndez, coordinador de Desarrollo Económico del ayuntamiento tapatío, supervisa el trabajo de algunos inspectores y señala que durante la Fase 0 sólo podrán abrir algunos negocios no esenciales que no se encuentren en los corredores comerciales, pues de lo que se trata es de evitar aglomeraciones.

Señaló que estos corredores prácticamente tienen el mismo comportamiento de un centro comercial, donde la gente se aglutina para comprar cosas, por lo que permanecerán cerrados al menos 15 días más.

A las afueras de los bancos, donde los clientes hacen largas filas en las calles porque el ingreso es limitado, llegan brigadas municipales para suministrar gel antibacterial y vigilar que se cumpla la sana distancia, si alguien no trae cubrebocas, los policías que vigilan la zona lo proporcionan.

En los corredores gastronómicos, como el de Chapultepec, bares y cantinas han colocado en sus terrazas lonas que anuncian la venta de alimentos para así darle la vuelta a la regulación que les impedía abrir.

El miedo al virus ha perdido terreno frente al temor de no traer dinero en los bolsillos.