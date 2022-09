Jubilados de Pemex obstruyen paso al consulado americano en Mérida

Mérida,Yucatán.- Con la exigencia para que Petróleos Mexicanos (Pemex) dé respuesta a las 16 peticiones, entre ellas que se les regrese los más de 30 servicios médicos que les fueron retirados hace cuatro años, jubilados y pensionados de Pemex decidieron obstruir el paso al consulado americano ubicado en la calle 60 por 31 de la colonia Alcalá Martín, en Mérida.

Los pensionados y jubilados de Pemex colocaron mantas sobre los cruzamientos de las calles de acceso al consulado de la ciudad de Mérida, acusando nuevamente a la coordinadora Nacional del Servicio Médico Subrogado, Ateneas Sánchez Salazar de haber ordenado la reducción de servicios médicos de especialistas, entre los más importante el de atención oncológica, neumología, angiología y falta de medicamentos.

“Aquí estamos ante los ojos del mundo, tenemos como 20 cámaras que no están vigilando, con seguridad, se le avisó a todos los órdenes de gobierno que íbamos a ejercer nuestros derechos constitucionales, pero queremos aclarar que en ningún momento vamos a interferir en el trabajo del consulado, ya que el problema no es contra Estados Unidos, sino contra Pemex”, señalaron.

Advirtieron que no levantarán el plantón aunque las inclemencias del tiempo no sean óptimas para las edades de cada uno de los integrantes.

“No nos vamos a mover de aquí hasta que tengamos solución, de acuerdo a derecho, no estamos pidiendo nada fuera de la ley, tenemos cuatro años de lucha, 11 minutas y seguimos, las autoridades de Pemex no cumplen y no nos vamos a dejar y vamos a estar aquí hasta que se ponga la mesa de diálogo con Pemex, aquí vamos a estar y si necesitamos morir moriremos en la lucha”.

