Jalisco rebasa los 100 mil contagios

Durante el segundo confinamiento para contener el avance de contagios de covid-19, Jalisco llegó a los 100 mil 71 casos acumulados, según los datos del modelo Radar, implementado por la administración estatal con el cual se han detectado tres veces más casos que los registrados por el modelo Centinela utilizado por el gobierno federal.

El registro estatal correspondiente al 7 de noviembre notificó 526 nuevos casos para rebasar así los 100 mil contagios acumulados en los 8 meses de pandemia, mientras que el gobierno federal reporta sólo 36 mil 480 casos en la entidad.

Los municipios con mayor número de contagios son Guadalajara, con 35 mil 14; Zapopan, con 22 mil 998; Tlaquepaque, con 6 mil 887; Tonalá, con 5 mil 257; Tlajomulco, con 5 mil 78 y Puerto Vallarta, con 4 mil 353.

En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años (12.9% de los casos), de 25 a 29 años (12.9%), de 35 a 39 años (11.7%), de 40 a 44 años (10.4%) y de 65 años en adelante (10.5%).

Además se registran 4 mil 314 muertes a causa del virus SARS-CoV-2, lo que coloca a Jalisco como el quinto estado con mayor número de defunciones a nivel nacional, por debajo de la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz y Puebla.

La base de datos del gobierno estatal indica que el 30 de octubre pasado, cuando se activó el llamado “Botón de emergencia” para detener toda actividad no esencial de lunes a viernes a partir de las 19:00 horas y todo el fin de semana, se tenían registrados 94 mil 320 casos confirmados, por lo que durante los primeros 9 días de esta estrategia se han detectado 5 mil 751 nuevos contagios.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el gobierno del estado reporta que en total hay 4 mil 68 camas habilitadas para atender personas con covid-19 y por ahora sólo están ocupadas 598.

En ese contexto, este lunes el gobernador del estado, Enrique Alfaro, hizo un llamado a “mantener la disciplina” durante los cuatro días que faltan para levantar las nuevas medidas restrictivas y señaló que el jueves próximo se hará un corte y evaluación de su funcionamiento: “hay que recordar que los resultados de este esfuerzo no se ven reflejados sino varios días después”.

Transporte público, el problema

Durante el nuevo periodo de confinamiento las medidas aplicadas al transporte público para tratar de disminuir la movilidad de las personas han resultado problemáticas, pues prácticamente todos los días se ha registrado saturación en las horas pico de la tarde.

Las restricciones iniciales indicaban que todas las actividades no esenciales se suspenderían a las 19 horas, mientras que de lunes a viernes el transporte público y las Empresas de Redes de Transporte (ETR), como Uber, no debían dar servicio después de las 21:00 horas y sólo podían reanudar labores a partir de las 05:30 horas del día siguiente; además no darían servicio durante el fin de semana y sólo los taxis convencionales podrían trabajar todos los días sin restricciones.

Tras el caos que se generó el primer día en varios puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gobierno del estado decidió implementar horarios de salida escalonados por sectores económicos, pero la medida no fue suficiente.

Después, las protestas de ciudadanos y conductores de las ETR, se permitió que éstas y el transporte público brindaran servicio el fin de semana pasado entre las 07:00 y las 14:00 horas.