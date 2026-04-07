Como parte de su gira de trabajo por el continente asiático, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, arrancó con reuniones comerciales con la empresa Mitsubishi Motors.

Desde Japón, el mandatario estatal explicó que Mitsubishi Motors tiene una de las redes de distribución más rentables en Nuevo León, gracias a la alta demanda de las Pick Up y SUV.

“Hoy venimos a decirles que nuestro estado se consolida como el mejor lugar para invertir y hacer negocios, y a escasos días del Mundial, nuestra economía tendrá un boom nunca antes visto que favorecerá a cualquiera que quiera invertir con nosotros”, destacó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Durante su paso por Japón, el gobernador también sostuvo un encuentro con Masuki Yamamoto, director de Selecciones Nacionales de la Asociación de Futbol de Japón (JFA).

En dicha reunión, con motivo del Mundial de FIFA 2026, hablaron sobre la preparación de la selección nipona previo a los partidos que se celebrarán en el estadio mundialista de Monterrey, casa de los Rayados.

Y es que Japón y el equipo de Túnez protagonizarán el partido número mil en el récord de los mundiales este próximo 20 de junio.

Asimismo, el gobernador se reunió con la princesa de Japón, Hisako de Takamado, para fortalecer las relaciones diplomáticas de la entidad e incentivar las inversiones de empresas niponas en Nuevo León, a través del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

“Hoy hemos invitado a la Princesa Takamado a presenciar el juego número mil entre Japón y Túnez, y sobre todo invitar a la familia Real con la excusa del Mundial, pero también que ella nos ayude con su investidura para que las empresas de Japón le entren a Ponte Nuevo, Ponte Mundial, y podamos hacer muchas obras y causas como deporte y becas”, señaló el mandatario, quien fue acompañado por la embajadora de México en Japón, Melba María Pría Olavarrieta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.