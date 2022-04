INE debe mantener su autonomía: Cuauhtémoc Cardenas

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que mas allá de que sean necesarias hacer adecuaciones en sus facultades y estructura, es importante que el Instituto Nacional Electoral mantenga su autonomía, independiente del ejecutivo federal o de alguna autoridad superior en México.

En su gira por el estado para la presentación de su nuevo libro “ Por una Democracia Progresista” señaló que aún cuando no conoce aún la iniciativa del presidente de la República sobre la reforma electoral apuntó que le parece importante que exista una autoridad electoral independiente.

Citó que espera que se mantenga la autonomía del organismo, independiente de las adecuaciones que se planteen en su estructura y facultades, sin importar que se le cambie de nombre, lo fundamental es que no dependa de ninguna otra autoridad por encima de ella.

Sobre el tema de la desaparición de la figura de representación proporcional en el Poder Legislativo, Cárdenas Solórzano explicó que en el caso del Senado de la República priva una distorsión sobre el número que se tiene de representantes populares.

Comentó que la Constitución establece que cada estado de la República tiene que tener el mismo número de Senadores, sin embargo, esto no se da, por lo que es necesario analizarlo, sobre la conveniencia de eliminar algunos escaños.

En cuanto al número de diputados federales que deben integrar la Cámara Baja externó pidió que haya un análisis y discusión sobre la reducción en el número de curules que debe integrar esta representación por las dos vías, para no eliminar la voz de las minorías.

Cuauhtémoc Cárdenas aclaró: “Yo no sé, si el PRI está muerto, no he visto ningún velorio”, fue la respuesta que dio a una pregunta.

