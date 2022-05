Incendios en San Jerónimo, NL, fueron provocados: Samuel García

Los incendios de San Jerónimo, en Nuevo León, fueron provocados, así lo denunció el gobernador del estado, Samuel García.

A través de su cuenta de Instagram, el funcionario estatal señaló que el fuego no fue por una negligencia o accidente, sino por gente “idiotizada”, "que definitivamente quiere desestabilizar".

Fueron tres los incendios que se reportaron el día lunes. Protección Civil Nuevo León informó el día de ayer que "la Brigada Fénix en coordinación con unidades municipales de Protección Civil, realizan labores conjuntas para sofocar incendio en Blvd Rogelio Cantú/Sendero De Las Colinas, Col. Villas De San Jerónimo".





Buscan afectar a gobierno estatal y al de Monterrey

Samuel García puso sobre la mesa que los incendios quizá fueron provocados por algún grupo que quiere afectar los gobiernos, tanto el de él, como el de Luis Donaldo Colosio.

“Estos incendios fueron provocados, no fue una negligencia, no fue un tema natural, forestal, hay pues, no sé cómo decirles, hay gente idiotizada, perversa, no sé si la contraten o lo harán ellos mutuamente, pero los incendios de hoy de San Jerónimo, fueron tres incendios provocados por algún grupo, por alguien que definitivamente quiere desestabilizar, quiere afectar los gobiernos de mi compadre Luis Donaldo y el mío”, dijo el gobernador de Nuevo León.

“Así he estado notando que hay algunos perversos, hace unos días bloquearon la calle, una avenida, obviamente fuimos a hablar con la gente, hablé a Agua y Drenaje para preguntar cuándo iban a llenar los tanques de la colonia que supuestamente no tenía agua, y pues me demostraron que sí tenía agua y estaban los tanques llenos, de nuevo operadores perversos, quizas políticos, que quieren provocar enojo, rabia, desestabilizar, imagínense al punto de llegar a provocar incendios”.

Se cierra vialidad en la zona de San Jerónimo, las calles afectadas son Antonio L. Rodríguez y Puerta del Sol. Col. Santa María debido a un incendio forestal en el Cerro de las Mitras. pic.twitter.com/proHZipHEi — Protección Civil Monterrey (@pc_mty) May 16, 2022



Lee también: Cuesta Dos Bocas 10 mil 650 mdd, hasta hoy

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om/rdmd