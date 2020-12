IMSS Coahuila envía médicos y enfermeras a CDMX para atender Covid-19

Saltillo, Coahuila.- En víspera de Nochebuena y Navidad, la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió a la Ciudad de México (CDMX) una brigada médica que apoyará para atender la emergencia de pacientes con Covid-19.

Son 11 doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros quienes viajan a la capital del país, donde se sumarán a las labores de atención a estos pacientes, informó el titular del Seguro Social en el estado, Leopoldo Santillán Arreygue.

Como se informó hace unos meses, el funcionario federal vivió en “carne propia” el sufrimiento de padecer el virus y, en cuanto lo dieron de alta y cumplió con los requisitos establecidos, fue el primer donador de plasma en Coahuila.

Por esa experiencia de ser paciente Covid, Santillán Arreygue agradeció al equipo de profesionales de la salud su interés en ayudar por ayudar, pues aseguró que van voluntariamente, en solidaridad a los pacientes contagiados del virus.

Consideró que es una actuación heroica, admirable y digna de reconocimiento porque dejarán a su familia y casa en víspera de Navidad por acudir a salvar vidas al Valle de México.

Es una muestra de solidaridad y amor al prójimo, comentó.



Las y los trabajadores laboran en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón; y los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1 de Saltillo y No. 92 de Ciudad Acuña, puntualizó el titular del IMSS en Coahuila.

apr/jcgp