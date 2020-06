Imputarán homicidio calificado a policía que disparó a Alexander: Fiscalía de Oaxaca

El policía municipal, que disparó contra el joven Alexander, será acusado de homicidio calificado y así se le va imputar, informó el fiscal de Oaxaca, Rubén Vasconcelos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, señaló que se solicitará la pena más alta que establece la ley, que puede ser de 40 años, pero se agrava y puede ser hasta de 105 años cuando se trata de miembros de corporaciones policiacas.

“Se trata de un homicidio, un homicidio calificado no es algo que fue un accidente. Nosotros tenemos, después de toda la información que hemos recabado de la comisión de los hechos, las diligencias realizadas, los dictámenes de balística, la mecánica de hechos, las entrevistas recabadas a testigos, todo para imputar la comisión del homicidio a este policía".

“Para la Fiscalía de Oaxaca hay la responsabilidad por un homicidio calificado, cometido con ventaja y vamos a imputar en una audiencia que se va a realizar a medio día ese delito de homicidio”, señaló.

El fiscal informó que permanecerá abierta la investigación para la fijación de responsabilidades de otras personas que estaban presentes.

Agregó que se encontró el indicio de un solo tiro. “Es un disparo directo, el sujeto se bajó y disparó”, comentó.

Madre denuncia el asesinato de Alexander de 16 años

Policías municipales de Acatlán de Pérez Figueroa, perteneciente al distrito de Tuxtepec en la región de la Cuenca del Papaloapan, asesinaron a balazos a un joven de 16 años de edad, cuando caminaba junto con otros dos amigos a comprar un refresco a una gasolinera, denunció la madre del menor de edad, quien estaba en Oaxaca visitando a sus abuelos.

En un video, la madre de la víctima señaló como responsables del ataque —ocurrido la noche del 9 de junio en la localidad de Vicente Camalote—, a los policías que viajaban a bordo de la patrulla municipal con número 023.

De acuerdo con su denuncia, los integrantes de la corporación policiaca de Acatlán de Pérez Figueroa confundieron al joven Alexander G. con un delincuente, pues creían que llevaba un arma de fuego. Además de Alexander, otro joven de 15 años de nombre Carlos, permanece gravemente herido.

“Mi hijo no era malo, mi hijo no fumaba, mi hijo no tomaba, mi hijo tenía un sueño, ellos se lo han truncado. Yo soy una mujer fuerte, me lo mataron porque ya lo vi y lo estoy viendo, y no me voy a dejar caer".

