Hospital General de Reynosa se convertirá en Hospital Covid

Reynosa, Tamaulipas.- Ante el aumento de casos de coronavirus, el Hospital General José María Cantú Garza, en Reynosa, se convertirá en su totalidad para atender a pacientes con Covid-19, mientras que el Materno Infantil será para atención general.

José Adalberto Yañez Leal, director del Hospital General en esta frontera, expresó que las instalaciones se están adaptando para recibir a personas que requieren ser internados luego de resultar positivos en sus exámenes.

Indicó que actualmente los pacientes que se tenían fueron trasladados al Hospital Materno Infantil que se encargará de recibir, atender y canalizar a personas que no padezcan Coronavirus.

Asimismo, el Gobierno del Estado instaló en estos lugares hospitales móviles para atención de coronavirus, los cuales, en las últimas semanas se han visto rebasados.

Protestan

Esta noticia no fue bien recibida por el personal del Hospital General que aseguró que no cuentan con los insumos y equipo necesario, por lo que temen contagiarse.

Tomás Ruiz, doctor de este hospital, expresó que las condiciones en las que se encuentran trabajando son deplorables, no cuentan con buenos salarios y ahora deben enfrentar la pandemia.

"Falta bastante personal, no se está trabajando al cien, hay compañeros que están hasta 14 horas en el área Covid. Hoy atendí a tres compañeros que traen lo síntomas, van a tener que estar aislados y así se van a ir disminuyendo los trabajadores", refirió.

Por su parte Edith Morales, auxiliar de enfermera y supervisora del turno nocturno, dijo que médicos, enfermeras y personal en general tienen miedo al no contar con la protección necesaria para evitar resultar contagiados.

"Los que estamos al frente de la guerra somos nosotros, los médicos tienen miedo, las enfermeras también, no hay respiradores, ni tanques de gas. Tengo tres años trabajando, me fracturé en el área Covid, no tenemos prestaciones, contamos con un sueldo super bajo. Exigimos tener la seguridad de que nos van a remunerar por trabajar con pacientes Covid, quieren inaugurar el hospital para Covid y no nos resuelven nada", señaló.

Comentó que actualmente gana 2 mil 600 pesos a la quincena y que su hermano que está en una maquiladora gana mucho más.

"Tenemos 40 pacientes y sólo 8 ventiladores, se que llegaron 8 más, pero no es suficiente", denunció.

Difícil elección

Edith Morales destacó que ante la falta de ventiladores, deciden proporcionar atención a quien "pueda sobrevivir".

"Al que sea más rescatable, si tenemos un abuelito de 70 años y otro paciente de 50, que nos perdone Dios, está mal hecho, nos dirigimos con el paciente que se pueda recuperar. Tenemos una enfermera para 20 pacientes, no se dan abasto para darles una buena atención. Sabemos que los pacientes Covid van a llegar, se va a congestionar, pero a nosotros no nos dan equipo, el viernes pasado en la guardia nos dijeron que no tenían cubrebocas especiales, no tenemos el material para sacar adelante esto", refirió.

maf/ed