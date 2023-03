Chihuahua.— Poner orden en la casa, dignificar a los cuerpos policiacos, trabajar en la seguridad del estado y regresar la inversión forman parte de las acciones más contundentes que realizó la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en su primer año de gobierno.

A días de presentar su informe, la panista destaca en entrevista con EL UNIVERSAL que su objetivo continúa siendo servir a los chihuahuenses, por lo cual asegura que no participará en los comicios electorales de 2024.

Aunque considera que es un momento difícil para gobernar, por crisis que abarcan temas desde económicos hasta los de inseguridad o los ocurridos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 en Ciudad Juárez, afirma que seguirá haciendo frente a los chihuahuenses en todos los ámbitos.

A poco más de un año de que se inició la administración, ¿cuáles han sido los retos más importantes a los que se ha tenido que enfrentar este gobierno?

—Hicimos un trabajo muy profundo para reordenar la casa. Tenemos que reordenar las finanzas, el sistema, digamos organizacional del gobierno, porque no le habían metido mano para bien en los últimos 15 años. Se generaron muchos organismos descentralizados, donde estos no pueden contratar deuda, pero contrataron deuda; licitaban, muchos de ellos a sobreprecio, y no daban a conocer sus ingresos. Digamos que fueron gobiernos chiquitos que se gobernaban solos y en los cuales el dinero estuvo fugándose.

Lo primero fue poner orden en la administración, poner orden en las finanzas, crear una ley de derechos para que todo lo que llegara, así fuera esos pequeños gobiernos chiquitos, entrara y sonara en caja.

Elevamos nuestros ingresos, no por haber aumentado los impuestos. Que ese dinero que le cuesta a la gente tanto ganar estuviera reflejado en obras todos los días.

Hicimos un reordenamiento también en nuestros policías. No tenían una base, tenían un contrato por honorarios sin tener prestaciones, sin saber si a los seis meses les iban a respetar el contrato. ¿Con qué esfuerzo les íbamos a pedir que trabajaran?

Los medicamentos, cuando llegamos, nos encontramos con más de 200 millones de pesos en medicamento caduco o desabasto en medicamento. Entonces, fue poner orden en un sistema de almacén, en planear y prevenir.

Todo fue reordenar y, por otro lado, trazar la agenda de lo que nosotros tenemos comprometido con la población desde campaña: las estancias infantiles, el abasto de medicamentos, un sistema de seguridad que nos ayude a tener información y generar estrategias, apoyo a los policías, en un paquete de incentivos que es el más generoso del país.

Hemos avanzado en ese sentido de reordenar con cosas positivas para poder cumplir. Ya este año 2023 es de proyectos más a mediano y largo plazos, pero no lo podíamos haber hecho si no poníamos la base, la piedra de cimiento para empezar.

Para usted como gobernadora, ¿cuál ha sido el reto más grande que le tocó enfrentar en este año de gobierno?

—Va de la mano con el tema de seguridad, es el tema de encontrarte con situaciones que jamás pensaste que iban a existir y te encontraste a lo mejor con traiciones, con gente que no te dijo lo que te debió haber dicho en el momento. Tomar y resolver esos problemas de botepronto.

Decisiones difíciles en momentos difíciles, que vives en la soledad del mando y hacer examen de conciencia como mujer y saber que esa decisión va a impactar de forma positiva o negativa a los chihuahuenses.

En específico, la parte del Cereso 3 en Ciudad Juárez definitivamente eso fue el reto más grande. Fue escabroso todo lo que se vino después.

Juárez y Chihuahua continúan apareciendo en los primeros lugares en cuanto a índices delictivos, ¿qué más va a hacer el gobierno estatal durante este año para poder garantizar la seguridad a los chihuahuenses y que la población sienta que realmente se hace algo?

—Estamos trabajando en la Plataforma Centinela, en lo de la dignificación de los cuerpos policiales, que tengan ese incentivo para salir a trabajar. Ellos dejan familia, dejan hijos todos los días. Que sepan que su familia está cuidada con esas prestaciones, con esos incentivos ellos también como personas se sientan capacitadas.

En ese sentido, tenemos un sistema de capacitación bien interesante. Ahí nos ha ayudado la Secretaría de la Marina para preparar a nuestros policías estatales para que se vuelvan equipo SWAT.

En equipamiento hemos invertido casi 400 millones de pesos en equipo para policías estatales y municipales.

También es análisis, información, estrategia y el uso de la fuerza. Ahora que sucedió lo del Cereso 3 nos dio la oportunidad de poder entrar al Cereso, de poder limpiar y de poder darle seguimiento a que esté limpio, porque muchas de las situaciones delictivas se dan allí dentro en los Ceresos.

Todo el tema de seguridad es una estrategia general. No nada más chalecos, no nada más balazos, no sólo abrazos ni sólo es Juárez, es todo el estado, es la Sierra Tarahumara.

También es la prevención. Por ejemplo, El Neto, que generó la crisis en Juárez, tenía 32 años y ya tenía 10 años en la cárcel y tenía más de 200 años de condena. El que mató a los jesuitas en la Sierra Tarahumara, José Noriel Portillo Gil, El Chueco, tiene también 30 años. Es una cuestión de atender a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de hacer modelos de prevención importantes para la materia de seguridad.

El tema de las mujeres es otro de los más demandantes en la entidad, sobre todo en Juárez. ¿En qué van a seguir trabajando?, ¿cuáles son los planes?

—Le dimos vida a la Fiscalía Especializada contra la Violencia de la Mujer; le faltaban muchas herramientas para trabajar.

También al Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (Cavim). Tenemos 11 aquí en el estado, les dimos vida a los albergues y a un programa que tenemos que se llama Puntos Naranja.

Los Puntos Naranja son farmacias, centros comerciales. La semana que entra vamos a abrir uno en el Poder Judicial. Estos centros son un lugar donde quienes trabajan ya ahí están debidamente capacitados para saber qué hacer cuando llega una mujer atemorizada porque la están violentando emocionalmente, sicológicamente, económicamente y físicamente.

Estos puntos son 193 en el estado, han salvado la vida de 19 mujeres; a lo mejor son pocas, pero no son 19 mujeres que ahorita estuvieran resonando en el estado porque nos las mataron. Es un número importante, han funcionado esos puntos naranja.

Tenemos la tarjeta Mi Ahorro Mi Bienestar, que es una tarjeta con descuentos en más de 200 establecimientos comerciales en todo el estado para darle un poco de libertad económica a la mujer.

En cuanto a los temas de inversión, de economía del estado, del agua y agricultura, ¿qué se hizo y qué viene?

—Me preocupa mucho el tema del agua potable para las familias. Son obras luego enterradas que no se ven, pero que le generan justicia social a la gente. Es una inversión importante la que hemos hecho en infraestructura domiciliaria en agua potable. Hemos tenido apoyo de Conagua, apoyo también para plantas tratadoras del agua, porque aquí en Chihuahua 90% del agua se va a la agricultura.

En la parte de agricultura estamos viviendo la eliminación de Financiera Rural en el país, que son los créditos que les se entregan a los agricultores para que puedan empezar sus cosechas agrícolas. Este año no hay créditos por parte del gobierno federal, pero nosotros empezamos un programa con el gobierno del estado para darles esos créditos a los agricultores.

Sobre inversión, Chihuahua es el principal exportador en el país y es también el principal exportador en tecnología. Se prevé incrementar casi al doble la inversión extranjera para Chihuahua para este 2023, en comparación a 2022, sin contar que es el estado con menor tasa de desempleo en el país.

En cuanto a la relación con el gobierno federal durante este último año, ¿cómo la percibe y qué esperaría para este 2023?

—Yo pediría lo mismo: respeto, nada más respeto a la gobernadora, a los chihuahuenses y respeto a lo que hay que cumplir por ley.

Yo pido no que me den de más, simple y sencillamente que no nos quiten. Que ya no nos quiten recursos, que no nos quiten otra financiera rural, otras estancias.

Necesitamos el apoyo de Migración, seguir teniendo el apoyo del DIF Nacional e igual el de la Conagua.

Que nos sigan apoyando para atender una facultad que no es del estado, es de la Federación. No nos dejen solos, ni en seguridad ni en migración ni en materia de agua.

¿Maru Campos buscará estar participando en los comicios de 2024 por la Presidencia de la República?

—Yo voy a participar en 2024 siendo una buena gobernadora, dejando en claro cómo gobierna Acción Nacional, cómo gobernamos los gobiernos humanistas.

Voy estar con los pies bien puestos sobre la tierra en Chihuahua, participando desde Chihuahua y dándoles esperanza a los chihuahuenses. O sea que no.