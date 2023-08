Hermosillo.— Los datos más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que, al 15 de junio de 2023, en el país hay más de 111 mil 42 personas reportadas oficialmente como desaparecidas y no localizadas.

David Saucedo, consultor y especialista en seguridad, comenta que mientras bajan homicidios, suben desapariciones.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador de manera regular (...) afirma que hay una reducción en homicidios; sin embargo, hay un incremento en el número de personas desaparecidas. Todo parece indicar que esas personas, esa supuesta disminución en homicidios, implica más bien que los cárteles están desapareciendo los cadáveres, los están ocultando.

Leer también: Vandalizan, otra vez, Ángel de la Independencia en marcha por desaparecidos de Ayotzinapa

“Pareciera que los cárteles están usando una estrategia de desaparición de cadáveres con el objeto de que sus células homicidas no sean llevadas a juicio, a proceso por el delito de asesinato, porque si no hay cadáver no hay homicidio”.

En consecuencia, al tiempo que hay un incremento en el número de personas desaparecidas también sube el número de personas que están buscando familiares, así como las asociaciones que se están conformando para buscar a personas.

El experto clasificó en cinco vertientes las desapariciones de personas por parte de crimen organizado: secuestro con fines de explotación sexual; a migrantes; desaparición física de redes de sicarios, narcomenudistas y halcones de la competencia; secuestro para reclutamiento forzado y para exigir rescate.

Agregó que muchas familias no denuncian por miedo o amenazas, por lo que hay una cifra negra de personas desaparecidas, cuyos familiares los buscan en silencio.

Leer también: Plasman en arte queja por inseguridad