Hacienda firma convenio con Quintana Roo para combatir delitos fiscales

De gira por Quintana Roo, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informó de la firma de un convenio de colaboración para combatir delitos fiscales y financieros, que incluye actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, que también se ligan al crimen organizado.



Herrera Gutiérrez hizo el anuncio sobre los recursos durante la gira que sostuvo en Quintana Roo para revisar ambos proyectos y los Tramos 4 y 5, en donde será construido en Tren Maya. Lo recaudado, dijo, se quedará en la entidad para el financiamiento de obras y proyectos en beneficio de la población.



“Con este convenio se acabó la fiesta para los defraudadores fiscales y los de delitos financieros y en específico para los factureros; para aquellos que comercien con ese producto que se llama facturas y con esa rama de los factureros que se llama outsourcing ilegal, es decir, que no cumplen con sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

También lee: Revive Quintana Roo tras "coma" por Covid



“Vamos a empezar conjuntamente con el estado para atacar esas redes criminales y, paralelamente, vamos a ir en contra de quienes omiten el pago de contribuciones, de acuerdo con la reforma penal-fiscal, aprobada por el Congreso de la Unión, vigente desde 2020; es decir, aquellos que omiten enterar retenciones y que se ubiquen en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación”, detalló Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la federación.



De acuerdo con el estudio elaborado por la Procuraduría, a nivel nacional se desviaban 500 mil millones de pesos por defraudación fiscal, vía factureras. Una de las plazas con mayor mercado tiene en ese sentido es Quintana Roo, indicó el funcionario.



“Vamos a atacar frontalmente ese delito con las herramientas que tenemos, es decir, considerar la defraudación fiscal, vía factureras, como delincuencia organizada. Esto es, tres o más personas que en forma permanente y reiterada, defraudan al fisco federal.



“Conforme al convenio de Coordinación Fiscal y al convenio que acabamos de firmar, la entidad federativa podrá revisar a los contribuyentes que se ubiquen en esos supuestos para poder identificar a grupos delictivos y presentar las querellas respectivas y tener a las cabezas criminales en la cárcel. Podemos tener cateos, infiltrados, escuchas, todo esto mediante la orden de un juez y prisión preventiva oficiosa”, refirió.

Rectifica y abre posibilidad de mantener el Fortaseg

El secretario de Hacienda también abrió la posibilidad de rectificar y revivir el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), con una asignación de cuatro mil millones de pesos, si así lo determina la Cámara de Diputados.



Originalmente, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021, la SHCP propuso desaparecer el subsidio que dotaba de recursos a los municipios y, en su caso a los estados, para cubrir la capacitación, salarios, equipamiento y construcción de infraestructura para la prevención y combate de delitos.



“Efectivamente no hay recursos en el proyecto que fue enviado a la Cámara de Diputados", lamentó.



“Pero yo tuve una reunión la semana pasada con el secretario (Alfonso) Durazo y él también me expresó su preocupación y estamos hablando de que probablemente esta sea una de las áreas donde veríamos con buenos ojos y acompañaríamos el proceso para que, dentro de la Cámara de Diputados, se reincorporaran los recursos para el Fortaseg”, expresó.



Con la desaparición del Fortaseg, Quintana Roo perdería entre 180 y 200 millones de pesos, de acuerdo con el gobernador, Carlos Joaquín González, quien informó que, conforme al análisis hecho al PEF, el estado -aparentemente- se ve favorecido con un incremento presupuestal de 6.5%, que hará pasar los recursos federales de 41 mil 942 millones de pesos, a 44 mil 653 millones, es decir, dos mil 711 millones de pesos más.



El mandatario estatal declaró que el grueso de ese presupuesto será ejercido directamente por el gobierno federal, pues en términos de participaciones habrá una reducción del 9.3%, lo que equivale a mil 308 millones de pesos menos, lo que implica que el gobierno del estado recibirá 12 mil 733 millones de pesos para el 2021, contra los 14 mil 041 millones de pesos aprobados para el 2020.



También lee: ¿Cómo afecta al bolsillo el paquete económico 2021?

Cuestionado sobre el tema, descartó que se esté dando un trato “injusto” a la entidad, que tiene que lidiar con crecimientos migratorios anuales de uno a dos dígitos, además de la “población flotante” que supone la estadía de turistas, que aumentan la demanda de servicios públicos -agua, luz, gas, seguridad- como parte de sus vacaciones.



“Nosotros tuvimos una reunión el martes pasado con los gobernadores de la Conago, una reunión muy productiva, en muy buenos términos, pero no hay un solo gobernador con el que yo me reúna que no diga que su estado es tratado de manera injusta a la hora de recibir recursos; unos por educación, otros por salud, unos por turismo. Yo no estoy del todo convencido de que Quintana Roo haya sido tratado injustamente”, sostuvo.

Liberan recursos para Parque de la Equidad

Como ejemplo anunció que el pasado 18 de septiembre pasado se liberaron 203 millones de pesos del Fondo Metropolitano, para construir el Parque de la Equidad en Cancún, considerado por la agencia Hábitat de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como el proyecto de espacios públicos “más importante en la historia” de la ciudad y de México.



Con un costo promedio de dos mil 700 millones de pesos, el proyecto se desarrollará en un polígono de 16 kilómetros lineales, en 89 hectáreas de terreno, que abarca tres avenidas; contará con ciclovías, andadores, canchas deportivas, fuentes interactivas, espacios para pic nic, juegos, bancas, zonas de recreo y descanso, además de Academias de Música y de Artes y Oficios.



Además, del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) emanarán los dos mil millones de pesos para edificar el Puente Nichupté, estructura de 8.5 kilómetros de longitud que cruzará el Sistema Lagunar, cuyo costo total se estima en cuatro mil 455 millones de pesos y que se financiará mediante la figura de Asociación Público-Privada (APP).



jabf