Grupo armado dispara contra policías ministeriales en Aguascalientes

Rincón de Romos, Aguascalientes.- Tres policías ministeriales fueron atacados y heridos por un grupo armado la tarde de este viernes en el Fraccionamiento Valle del Real del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, a unas horas de la toma de posesión de la gobernadora electa, Teresa Jiménez Esquivel.

Los agentes realizaban investigaciones relacionadas con un homicidio reciente en un domicilio en el momento en el que se percatan de una camioneta Dakota blanca con al menos cuatro individuos con armas largas, a quienes les hacen el alto y reciben en respuesta una refriega de balas.

Juan Zermeño, vicefiscal de Investigación del estado, informó que fue un ataque directo por parte de sujetos que dispararon con fusiles de asalto, al que los ministeriales respondieron con valentía.

“Detectamos ahí un vehículo, marcamos alto, hubo agresión por parte de ellos, nosotros repelimos la agresión, porque los muchachos sí actuaron, hasta eso, la verdad es que son valientes y le entran bien, repelimos ahí la agresión y estamos en espera de ver si hay personas de estos posibles imputados lesionados para ver si reciben atención en algún nosocomio, en algún centro de salud o algo y mientras seguimos investigando”.

El ataque en contra de los elementos investigadores ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde en la calle Prolongación 5 de Mayo, por lo que oficiales de los tres niveles de gobierno se desplegaron por varias zonas del estado en busca de los agresores, y lograron capturar a dos de ellos.

El vicefiscal de Investigación señaló que los tres ministeriales se encuentran estables, siendo atendidos en una institución de salud.

“Tenemos ahorita tres compañeros hospitalizados, (con lesiones) las cuales no ponen en riesgo su vida, dos con esquirlas, un compañero que está un poquito más grave, pero no pone en riesgo su vida, así no lo manifestó el doctor, estamos haciendo lo correspondiente y estamos trabajando con la fiscalía”, manifestó el encargado de la seguridad en la entidad”.

La policía estatal sigue realizando acciones de patrullaje en la búsqueda de otros responsables, que se sospecha pudieran haber llegado del vecino estado de Zacatecas.



