Gobierno de Nuevo León reprueba abuso sexual contra estudiante durante “novatada”

El Gobierno del Estado reprobó los hechos denunciados por un estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien afirmó haber sido víctima de abuso sexual y golpes por parte de estudiantes y trabajadores administrativos de la institución educativa.

A través de una tarjeta informativa, la Oficina de Comunicación del Gobierno del Estado informó que a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se continúa brindando apoyo legal e institucional durante el proceso, manteniendo la coordinación con las diversas dependencias que se han unido para brindar acompañamiento al joven.

Por último, señaló que se coadyuvará en el procedimiento penal acusatorio, siempre en la búsqueda del respeto y la garantía de los derechos humanos.

Juan Manuel así narró el abuso que sufrió

Mediante un video en la red social TikTok, Juan Manuel Rodríguez González narró que hace tres años fue abusado sexualmente por administrativos y alumnos de la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) de la UANL, sin lograr que los responsables sean castigados, pues son familiares de directivos de la mencionada escuela donde se predica la justicia.

Comentó que disfrutaba mucho de su carrera y de la música, por lo cual se inscribió en la tuna de la Facultad (agrupación musical de estudiantes) y después de ir a la primera tocada “nos dijeron que a todos los novatos del grupo nos organizaban una bienvenida”.

Señaló que durante dicha “bienvenida”, “nos taparon los ojos, nos llevaron al llamado cubículo de FIME en el Centro Cultural, y de ahí a la bañera, los baños del mismo piso y de ahí nos volvieron a tapar los ojos, nos regresaron al cubículo y ahí empecé a observar a mis compañeros de Derecho y algunos de FIME”.

Foto: Foto: (UANL) Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Expresó que dichos estudiantes le quitaron la ropa y lo hicieron hincarse para después preguntarle a quien de los presentes “le vas a mamar la verga”.

Ante la negativa de Juan Manuel, el egresado le indicó que si no escogía a uno tendría que hacérselo a todos, por lo que al resistirse lo comenzaron a golpear y a intentar obligarlo.

Acto seguido, señaló, “este tipo llamado Alejandro Ruiz Barragán se posicionó delante de mí y comenzó a masturbarse y pude observar cómo me aventó su semen mientras me obligaban a abrir la boca, y también estaban simulando con baquetas de batería el ponerlos”.

Después de eso, dijo el estudiante, “me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meter en mi ano un objeto al que llamaban el cohete, por lo que me lastimaron irreparablemente”.

Expresó que después de esos hechos su vida no volvió a ser la misma “pero la de ellos sí”, porque a tres años de distancia persiste la impunidad.

Por último, pidió al gobernador Samuel García y al rector de la UANL, Santos Guzmán, “que me ayuden a conseguir justicia y revisen el número de carpeta 014966/2022 que se encuentra en la Unidad Especializada en Delitos Sexuales”, pues ya tiene un año y no se ha podido resolver.

Con información de David Carrizales / corresponsal

