Gobernadores piden a Texas reconsiderar inspección de vehículos de carga en la frontera

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Riquelme, respectivamente, enviaron una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiéndole de manera respetuosa que reconsidere las políticas de inspección de vehículos de carga implementadas en los puertos fronterizos de su Estado.



En la misiva indicaron que, el Estado de Texas siempre ha sido un gran vecino de los estados mexicanos de Tamaulipas y Coahuila.



“Esta región fronteriza única es la puerta de entrada comercial más activa de América del Norte; México es el socio comercial más grande de los EE. UU. y Texas, con casi el 70% del comercio entre los EE. UU. y México que fluye a través de esta área fronteriza entre Texas y el estado cuádruple”, señalaron los gobernadores, y que se puede negar la interdependencia entre varios estados.

Agregaron que, a pesar de que el Gobierno Federal Mexicano y Washington DC habitualmente no comprenden completamente la importancia de la región fronteriza, “los cuatro estados fronterizos de los EE. UU. y los seis estados mexicanos que componen la frontera norte de México son las regiones fronterizas terrestres más dinámicas, complejas y desafiantes del mundo”.



Al referirse a la economía compartida, puntualizaron en la carta que tienen a miles de electores trabajando en ambos lados de la frontera, con familias y negocios que viven también en ambos lados de la frontera.



Sobre las nuevas medidas de inspección, afirmaron que están creando estragos y problemas económicos, y mientras esta región de cuatro estados sufre, también lo hace Texas y viceversa.



Esta tarde, junto al Gobernador de #Coahuila, @mrikelme, enviamos una carta a nuestro homólogo de #Texas, @GregAbbott_TX, solicitando respetuosamente que reconsidere las políticas de inspección de vehículos de carga implementadas en los puertos fronterizos de su estado. pic.twitter.com/iIdKN1wKHR — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) April 13, 2022



“Desafortunadamente, los puntos políticos nunca han sido una buena receta para abordar desafíos o amenazas comunes. Sin embargo, aprovechar las oportunidades de colaboración para abordar problemas es la mejor manera de resolver problemas. Lo que tenemos hoy es una situación sin salida para nadie”.



En los últimos años, añadieron, el Covid ha infligido un daño significativo a las economías mutuas, “hemos visto tremendas interrupciones en la cadena de suministro que han afectado nuestras vidas, y estas políticas de inspección promulgadas por Texas solo profundizarán las heridas, especialmente cuando solo estamos tratando de quitarnos los vendajes”.

Y agregaron: “Le pedimos que reconsidere estas inspecciones demasiado entusiastas, nos preocupan los altos costos de logística, el daño ambiental y los problemas de la cadena de suministro que son subproductos de estas inspecciones y le pedimos que considere brindar un servicio rápido en los puertos como siempre lo ha hecho Texas”.



Con la advertencia que, si no se hace algo de inmediato, el costo promedio para el consumidor se disparará en cuestión de días.



“Las personas tienen problemas para poner comida en sus mesas, y estas políticas lo harán aún más difícil; estos actos solo intensifican los problemas, especialmente si las personas pierden sus trabajos y perjudican a familias y negocios en ambos lados de la frontera, en última instancia, esta política aumentará los costos para el consumidor en un mercado inflado de 40 años que ya es récord: mantener a la frontera como rehén no es la respuesta”.



Consideraron que es importante que todos se sienten en la mesa, porque la seguridad comercial entre México y Estados Unidos es seguridad nacional para ambos países, “y nos damos cuenta de que hay problemas serios que deben abordarse”.



Propusieron encontrar otra forma de bloquear el comercio internacional y reiteraron el compromiso de continuar trabajando en coordinación con Texas con la esperanza de encontrar soluciones alternativas para sofocar el comercio internacional, que perjudica la calidad de vida de las familias.



