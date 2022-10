Gobernador de Sinaloa dice que no intervendrá en caso de alcalde acusado de ejercicio indebido de función pública

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aclaró que no va a introducir elementos que encarezcan el ambiente, como recomendar al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, que solicite licencia para enfrentar los cargos judiciales que tiene, ni piensa asistir al informe de labores del primer edil.

Señaló que el presidente municipal del puerto debe saber la magnitud de la situación jurídica en la que se encuentra y tomar sus propias decisiones para enfrentar las dos acusaciones que se encuentran en la Fiscalía General del estado en su contra.

El ejecutivo estatal reveló que el mismo día que la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia en contra del alcalde por ejercicio indebido de la función pública, relacionada con un contrato de compra de lámparas Led, este lo buscó, por lo que en la plática le garantizó que habrá un proceso justo apegado a las leyes.

Rocha Moya precisó que en tanto exista la presunción de inocencia, no puede dejar de trabajar en coordinación con los presidentes municipales, pero en el caso de Benítez Torres, dejó claro que sí lo invita a esta presente en su informe de labores no asistirá, para no contaminar el ambiente político.

La semana pasada, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñonez dijo que se tienen abiertas dos carpetas de investigación contra el alcalde de Mazatlán, relacionadas con un contrato de compra de lámparas luminarias por un monto de 400.8 millones de pesos, una de las querellas la presentó la Auditoría Superior del Estado.

Según lo que se conoce es que la Auditoría Superior del Estado presentó una denuncia judicial contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por la asignación directa de un contrato de compra de dos mil 139 luminarias a colocarse en la vía pública, con un costo de 408 millones de pesos.

Los términos de los cuatro contratos suscritos, establecieron que el municipio entregaría a la empresa Azteca Lighting, un anticipo de 120 millones de pesos, pero solo cubrió la mitad, por lo que el proveedor incumplió en la entrega de las luminarias.



