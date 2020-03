Según un estudio de la Universidad de Guadalajara, que prevé que los siguientes 5 días son críticos en la fase de contagio doméstico del Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, exhortó a la población a no salir de sus casas hasta después del próximo miércoles.

"Jalisco necesita que de aquí al miércoles no salgamos de nuestras casas si no es para lo estrictamente necesario. No se trata de prohibiciones de gobierno. Se trata del compromiso de todos con nuestra gente, con nuestro estado y con nuestro país", refirió.

Indicó que no es un llamado para entrar en pánico, sino un mensaje al pueblo de Jalisco para enfrentar la contingencia juntos, unidos, con absoluta seriedad y responsabilidad.

"Es un llamado sustentado en evidencia científica, no en ocurrencias o corazonadas. Es un llamado que busca evitar el escenario de la cuarentena obligatoria, de medidas radicales por no actuar a tiempo, como hoy sucede en el estado de California”, puntualizó.



Alfaro Ramírez recordó que Jalisco tomó medidas anticipadas como la suspensión adelantada de clases, la suspensión preventiva de eventos masivos de carácter social, cultural y deportivo; los filtros sanitarios en aeropuertos, puertos y centrales camioneras; el cierre de bares, cantinas y salones de fiesta, así como los apoyos a pequeños empresarios y gente autoempleada para salvaguardar principalmente la salud, la vida de miles de personas y la economía.