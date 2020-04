Gobernador aprieta medidas de #QuédateEnCasa

Desde Nayarit, nos platican que el gobernador Antonio Echevarría García (PAN) apretó la mano en las medidas para evitar más contagios de Covid-19. Primero, nos relatan, don Antonio reconoció que no fue buena idea implementar el programa Hoy no Circula, pues hasta él mismo admitió que “el virus no lo transmiten los coches, sino las personas”; sin embargo, anunció que a partir de este lunes las personas que anden sin justificación en las calles serán llevadas a su casa y, si se resisten, a la cárcel; también quienes hagan fiestas serán arrestadas 72 horas, además crearán grupos de vecinos vigilantes, como una especie de espías, por lo que se entiende. Nos dicen que don Antonio se puso de pechito para las críticas, puesto que alentó a los nayaritas a que le expresen su inconformidad como un medio de catarsis, “échenle, para eso son los gobernantes, los funcionarios, para desahogarnos con ellos”. A ver qué le responden.

Alcaldesa “ni los ve, ni los oye”

Nos cuentan que en Reynosa, Tamaulipas, tal parece que el encierro casero ya puso de “malitas” a más de uno, porque durante la última reunión virtual de Cabildo, la alcaldesa Maki Ortiz (PAN) perdió la cordura, luego de que sus regidores le pidieron transparencia en la entrega de insumos médicos para el Hospital 270. Nos platican que la discusión llegó al punto de que el regidor Diego Quezada (PAN) le pidió no gritar, permitirle hablar y respetar el artículo 34 para darles la palabra a sus compañeros, pero doña Maki no los dejó ni decir “pío” y dio por terminada la sesión. Nos adelantan que, viendo esto, don Diego dijo que solicitará la suspensión de las sesiones virtuales. ¿Le fallaría el internet o las cuentas a doña Maki?

Maestros reacios a las nuevas tecnologías

Nos comentan que en Tabasco el que inicia una batalla más es el rector de la Universidad Juárez Autónoma del estado, Guillermo Narváez Osorio, pues este lunes —en teoría— reinician las clases, pero don Memo se está enfrentando a la resistencia de los docentes —cerca de 2 mil 500 maestros— a usar las plataformas digitales para impartir clases. Hasta ahora, nos cuentan, a los docentes se les sigue pagando su salario sin un solo descuento, a pesar de que desde que paró la universidad por la emergencia sanitaria una gran mayoría se “hicieron patos” y no dieron clases; hasta antes de salir de vacaciones eran menos de mil los maestros registrados para las clases en línea. Sumado a eso, más de tres cuartos de los 32 mil estudiantes tampoco se han registrado para continuar sus estudios por internet. Ojalá la lección la aprendan los maestros.

Entrega de ayuda: “toma 1”

Nos cuentan que en suelo regio, el que anda movido en esta cuarentena es el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza (PRI), pues busca consolidarse como el más fuerte aspirante a la candidatura del tricolor a la gubernatura de Nuevo León, y para ello está aprovechando las redes sociales para difundir videos en los que acude a colonias populares a entregar kits de limpieza, pero, nos platican, lo curioso es que los habitantes de las casas a las que llegó salieron con el cubrebocas puesto, como si ya lo estuvieran esperando. Hubo quien dijo: “Aquí hay tufo a spot”.