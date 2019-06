Góber y edil se confrontan por pintas LGBTTTIQ+

Desde Zacatecas, nos platican, la pinta de un paso peatonal con los colores del arcoíris para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ desató polémica entre los gobiernos capitalino y estatal. El asunto, nos detallan, es que el viernes el ayuntamiento, encabezado por el morenista Ulises Mejía, realizó dicha pinta, que más tarde fue borrada por la Dirección de Seguridad Vial, del gobierno estatal de Alejandro Tello (PRI). Sin embargo, nos señalan, la cosa no paró ahí, ya que ayer el edil, acompañado de la comunidad gay, acudió a repintar las franjas y afirmó que faltó comunicación con las autoridades viales a las que se invitó, pero no asistieron. Así, la situación generó comentarios encontrados: unos aplaudieron a don Ulises por ser incluyente, mientras que otros argumentaron que don Alejandro sólo aplicaba señalética marcada en el reglamento vial. Al parecer, nos dicen, ambos gobiernos no saben hacer equipo.

Panista tuitero se lanza contra AMLO

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis (PAN), nos comentan, volvió a la carga en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le recriminó una posible liberación del uso de drogas. Como ya es costumbre, nos señalan, don Carlos publicó un tuitazo, en el que dijo que México debe priorizar la prevención con más deporte, cultura e integración familiar; sin embargo, sus palabras no fueron del todo bien recibidas, ya que no faltaron quienes le reprocharon que la cultura no es una prioridad en su administración. La actitud del mandatario, nos dicen, ya es interpretada por muchos como una muestra de desesperación para empujar a su partido a como dé lugar, incluso vía Twitter. Ver para creer.

El senador cree que todos son de su condición...

Entre los neoleoneses causó sorpresa que el senador Samuel García Sepúlveda (MC), hablara fuerte sobre el tema de la venta de facturas falsas para evadir impuestos, pues afirmó que la titular del SAT, Margarita Ríos, se quedó corta al estimar el daño en 354 mil millones de pesos anuales, ya que según él, se trataría de 2 billones. Ante ello, nos comentan, sus paisanos preguntan si el joven domina el tema y no dudaron en recordarle que se ha visto envuelto en varios escándalos fiscales, uno de ellos en 2014, cuando fue acusado de evadir al fisco en la compra de dos inmuebles, al ostentarse como estudiante, aunque ya era profesionista y socio de dos despachos de abogados. “Soltero, estudiante y por tanto exento en la manifestación y pago del Impuesto Sobre la Renta”, así osó a presentarse el famoso senador. ¡Qué tal!

¿Cuenta regresiva para delegado guerrerense?

Un rumor puso nervioso al delegado del gobierno federal en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval. Ello porque, nos dicen, en los últimos días se regó como pólvora que sería sustituido por Luis Walton Aburto, dirigente de Movimiento Ciudadano en la entidad y viejo aliado del presidente Andrés Manuel López Obrador. El runrún, nos platican, tomó fuerza porque don Pablo no ha logrado solucionar el retraso en la entrega del fertilizante, lo que ha provocado decenas de protestas. Y aunque don Pablo parecía contar sus días, éste se tranquilizó luego de que el líder emecista desmintiera sus temores.