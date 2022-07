Gallardo y Delfina Gómez entregan útiles escolares, zapatos y mochilas a estudiantes en San Luis Potosí

San Luis Potosí.- Los gobiernos federal y del estado hicieron un llamado a los padres de familia a no dejar de llevar a sus hijos a la escuela para que se preparen, porque serán ellos los que tendrán que tomar las mejores decisiones, en la solución de los problemas, retos y conflictos, que impulsen el avance de San Luis Potosí y de México.

En la Plaza de Los Fundadores, donde estudiantes, de la zona metropolitana de la capital potosina, recibieron sus mochilas, útiles escolares y zapatos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, Delfina Gómez Álvarez, llamaron a los niños y jóvenes a dedicarse a estudiar para ser ciudadanos ejemplares y excelentes profesionistas.

Gallardo Cardona dijo a estudiantes y padres de familia que su gobierno fortalecerá los programas de apoyo a la educación, por lo que el próximo ciclo escolar, no solo se mantendrá la entrega de paquetes escolares, sino que se otorgarán uniformes “para que se preocupen únicamente por llevar a sus niños a la escuela”.

Y, en su momento, la responsable de la educación en México, Delfina Gómez Álvarez, exhortó a los padres de familia que no dejen de llevar a sus hijos a las escuelas, porque con los apoyos que da el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, junto a los programas complementarios que entrega el Gobierno de México, como es la construcción de nuevas escuelas y becas, tienen que aprovechar la oportunidad que se les da para que la educación avance en todo el país.



La presencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública en San Luis Potosí fue para acompañar al mandatario estatal en la entrega de los apoyos que su administración otorga los niños y jóvenes estudiantes.

En el evento, la secretaria Gómez Álvarez reconoció que San Luis Potosí ya se adelantó a la planeación que la SEP estableció para que los estudiantes no dejen de asistir a la escuela.

Además, se dijo sorprendida la respuesta a este programa y la ayuda que el gobierno de Gallardo Cardona le da al futuro del país.

“Hoy con mucha sorpresa veo que aquí ya se me adelantaron; este apoyo que les dan de verdad, que para muchos y los padres de familia lo van a entender, es increíble, porque a veces no tenemos ni para ello y en ocasiones eso provoca que no mandemos a nuestros niños; eso es lo que hace el gobierno estatal, un esfuerzo para decir: a ver pequeños y pequeñas, que no haya pretexto para que no vayan a la escuela”, aseveró.

