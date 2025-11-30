Culiacán.- Una fuga de gas amoniaco provocada por el desprendimiento de una nodriza en un campo agrícola del ejido Lousiana, ubicado al poniente del municipio de Ahome, originó que los asistentes a la celebración de un enlace matrimonial en un salón de fiestas denominado “Quinta Cortez” tuvieran que abandonar el lugar.

La densa nube que se esparció en forma muy lenta por la baja en las temperaturas causó molestias y dolores de cabeza a los vecinos de este ejido y poblados cercanos, por lo que tuvieron que intervenir los equipos de auxilio la ubicar el sitio del accidente.

A través de las redes sociales, los asistentes al festejo de una boda en uno de los salones de fiesta de esa zona fueron los primeros en percibir el fuerte olor, por lo que solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio y de tránsito para controlar el tráfico de vehículos que se generó.

Lee también Cuatro hombres entran a rancho a bordo de un tráiler y roban 100 toros en Aguascalientes; escaparon hacia Jalisco, dice Fiscalía

Según el reporte que se conoció, trabajadores del campo que efectuaban siembras tuvieron un accidente al desprenderse la manguera de la nodriza, falla que no pudieron reparar por la salida de la sustancia altamente toxica, por lo que se alejaron del lugar.

La densa nube que se generó en ese ejido alcanzó a los poblados de Nueve de Diciembre y una zona habitacional cercana, sin que se reportaran personas intoxicadas, dado que todo el gas que contenía la nodriza se fugó.

El personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Ahome inició la revisión técnica de la nodriza y los permisos conducentes para su movilización y uso en la agricultura, ante el accidente que causó alarma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rmlgv