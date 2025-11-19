Personas procedentes de Estados Unidos, a bordo de una lancha, colocaron en playa Bagdad, Tamaulipas, seis letreros para marcar el área como una zona restringida y prohibida, lo que desató una polémica sobre los responsables y límites fronterizos.

Cuatro personas procedentes de Estados Unidos cruzaron el río Bravo, para colocar seis letreros de advertencia en playa Bagdad, Tamaulipas: Especial

Cuatro personas cruzaron el río Bravo desde Estados Unidos. La acción ocurrió el pasado lunes alrededor de las 10:00 horas y fue observada y registrada por personal del colectivo Conibio Global. Fotos: Especial

Las imágenes del colectivo Conibio Global muestran al menos a cuatro personas que entraron por la boca del río Bravo para llegar a playa Bagdad, donde colocaron estacas metálicas y los letreros, con mensajes en inglés y español.

Cuatro personas cruzaron el río Bravo desde Estados Unidos para colocar seis letreros de advertencia en playa Bagdad en Tamaulipas, mismos que retiró la Marina. Fotos: Especial

“Área restringida. Esta propiedad del Departamento de Defensa ha sido declarada zona restringida por autoridad del comandante, de acuerdo con las disposiciones de la directiva emitida por el secretario de Defensa, en virtud de las disposiciones de la sección 21 de la ley de Seguridad Interna de 1950".

Cuatro personas cruzaron el río Bravo desde Estados Unidos para colocar seis letreros de advertencia en playa Bagdad, Tamaulipas. La Marina informó en un comunicado que elementos de su corporación llegaron al sitio y retiraron las estructuras en playa Bagdad. Fotos: Especial

“Debe delimitarse esa zona de la frontera”

La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa, leyó un comunicado conjunto de las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores que refiere el hallazgo de los letreros y señaló que en las primeras consultas realizadas por el Consulado de México en Brownsville, Texas, no se confirmó que las estructuras fueran colocadas por alguna autoridad estadounidense.

La Presidenta precisó que “en eso se está para que, a través de las instituciones de Estados Unidos y de México, se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, exactamente el límite en esa zona de Tamaulipas ya cerca del golfo”.

