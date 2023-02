Formalizan en Morelos petición para expulsar a diputados de Morena

Cuernavaca.- La diputada local de Morena, Ariadna Barrera Vázquez, confirmó que se presentó una denuncia ante la Comisión de Honestidad y Justicia de ese instituto político para analizar la expulsión de tres de sus compañeros en el Congreso de Morelos que votan iniciativas y propuestas de las bancadas de oposición.

Se trata, dijo, de los legisladores locales, Macrina Vallejo Bello, Paola Cruz Torres y Alejandro Bermúdez Espinoza quienes se sumaron al grupo opositor, integrado por legisladores del PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el PT.

Barrera Vázquez dijo que es un proceso largo y tarda la resolución, pero dan la apertura para que se defiendan y después la dirigencia nacional dicte una resolución objetiva.

“Cuando se dicen morenistas y dicen y pregonan aquí y allá que están con Andrés Manuel y por el otro lado dicen todo lo contrario, creo que esos no son políticos y eso se debe señalar para que la gente esté informada y no crea que Morena se alió con el PAN y el PRI porque no representan la totalidad del grupo parlamentario”, puntualizó la diputada y exhortó a los diputados a que recapaciten.

La semana pasada, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo confirmó que se reunió con el dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, para analizar la expulsión de tres diputados locales que están afiliados a ese instituto político, pero que votan con el bloque opositor en el Congreso de Morelos.

No abonan a la unidad del partido y traicionan al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el gobernador.



