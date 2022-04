Feministas colocan fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas en el Centro Histórico de Querétaro

En mamparas, maceteros y en el piso de algunas calles del Centro Histórico de Querétaro, un grupo de activistas colocaron fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas.



Al respecto, la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía dijo que la autoridad acordó que la protesta se diera por esta vía, lo que permitió evitar pintas en edificios públicos.



“Fue protesta pacífica, tranquila, querían dejar evidencia de todas las mujeres desaparecidas a lo largo de estos años, son alrededor de 60 que desde 2015 están desparecidas, no localizadas, y piden a las autoridades la respuesta”, refirió.

La razón por la que les otorgaron las mamparas, fue para que también ahí pusieran sus comunicados y quede un testimonio, así evitan que las pintas queden en edificios; de acuerdo con la funcionaria, es algo buscado por las manifestantes, dejar testimonio del tema, puntualizó.



“Porque es mucho de lo que buscan las marchas feministas, no solo decir y que se pierda, si no que quede evidencia y por eso son las pintas en edificios o ponen pegado en palacio un manifiesto, por eso decidimos abrir los espacios y lugares para que lo puedan hacer”, subrayó.





Murguía reconoció que las cifras de mujeres desaparecidas que tiene la Fiscalía General del Estado no coinciden con las que muestran las activistas, aunque dijo que ya solicitó al titular de dicha dependencia, Alejandro Echeverría Cornejo, que informe sobre la numeralía que hay de mujeres desaparecidas o no localizadas.

“Tiene otros números, yo pediría que el fiscal aclare esto, estas son las que ellas refieren, pero hablan del periodo de 2015 a la fecha, pudiera ajustarse la cifra entre lo que tiene la Fiscalía y según nos ha referido no coincide con este dato”, puntualizó.





La funcionaria estatal indicó que las activistas feministas solicitan una respuesta inmediata cuando es presentada la denuncia o queja, ya que refieren que hay ocasiones en las que los presuntos responsables se amparan o se dan a la fuga.



Reconoció que cuando se ingresa la denuncia por una persona desaparecida las primeras horas son primordiales para su ubicación.

“(Los colectivos) se quejan que en el aparato de procuración y de impartición de justicia cuando logran que el asunto se judicialice o puedan detener el agresor ya se evadió, ya no es localizado, piden celeridad en los trámites porque requieren que sea respuesta inmediata al hecho” añadió.



Reconoció que es necesario hacer adecuaciones tanto con el poder judicial como con la Fiscalía, para dar una mejor respuesta a las víctimas.



“Porque parte de lo que refieren es que cuando se obtiene la orden de aprehensión ya se dio a la fuga, se amparó, se desapareció y no es posible impartir justicia”, enfatizó.

