Familiares acusan dilación en caso Gerson Hazael, joven asesinado a golpes en Veracruz

El padre de un joven que murió severamente golpeado presentó a la opinión pública audios de su hijo denunciando que era perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.

En conferencia de prensa, Diego Arnoldo Casto López mostró los audios de su hijo Gerson Hazael enviados antes que apareciera severamente golpeado en calles de la ciudad de Xalapa, en hechos ocurridos en diciembre del 2020.

Y demandó a las autoridades atender la denuncia interpuesta por desaparición forzada y homicidio de su hijo y recriminó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) nunca emitir una recomendación.

La denuncia pública viene luego de la renuncia del titular de la dependencia estatal, Hugo Gutiérrez Maldonado, ello en medio de un escándalo por la detención de mandos policiales presuntamente involucrados en la desaparición de uno de sus compañeros.

En compañía de los abogados Miguel Ángel Matus Blanco y Carlos Niño, el padre de familia dio a conocer que interpusieron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la dilación en la investigación por la desaparición y homicidio de Gerson Hazael.



Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2020 cuando el joven de 25 años, manager de un cantante de música urbana, acudió a la plaza Xanat (ubicada en la carretera federal Veracruz-Xalapa) a firmar un contrato laboral.

Cerca de la 01:30 de la madrugada Gerson dejó el lugar; sus padres no supieron si pudo tomar un taxi o no, pero suponen que fue allí cuando lo interceptaron los policías estatales.

En ese lapso, el propio joven envió a un amigo un audio donde relataba que unos policías lo habían golpeado, estaba huyendo pues lo querían secuestrar.



"Vengo corriendo de unos oficiales cabrón, la neta me vienen correteando cabrón, pienso dejar un mensaje contigo de una vez güey, me vienen correteando unos oficiales cabrón. Me vienen queriendo corretear y pegar y no sé cabrón, estoy en un monte. Márcame güey en cuanto escuches este audio y si no, búscame en San José y si no, en otro lado porque hijos de su puta madre estos oficiales, andan pegándome desde hace rato güey", se escuchó a la víctima.

Fue al siguiente día (12 de diciembre) cuando el cuerpo de Gerson fue encontrado en un charco de sangre en la calle Gregorio López y Fuentes en la colonia Tabasco de la ciudad de Xalapa.

De inmediato fue trasladado al hospital para atender sus heridas, pero falleció en el nosocomio el día 15 de diciembre.

Por su parte, el abogado Miguel Ángel Matus Blanco llamó a la titular de la CEDH, Namiko Matzumoto, para que determine y emita la recomendación por este caso.

"Solicitamos que no tape el sol con un dedo, que le dé un poco de dignidad a la familia que le permita cerrar un ciclo de dolor y que reconozca que esto fue un crimen de estado, que fue una ejecución extrajudicial", señaló.

