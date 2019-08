Exoneran a acusado por homicidio de exgobernador Silverio Cavazos

Un hombre acusado de asesinar al exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, fue exonerado y puesto en libertad tras permanecer 8 años preso; la viuda del exmandatario, Idalia González Pimentel, confirmó el hecho y aseguró que ni siquiera estaba enterada de que hubiera una persona presa por el homicidio de su esposo.

La persona exonerada es un albañil que fue señalado por las autoridades estatales de ser copartícipe del magnicidio, ocurrido el 21 de noviembre de 2010, en la ciudad de Colima.

Según el abogado defensor Arturo Portillo Martínez, el obrero fue puesto en libertad hace un par de meses, después de que un tribunal estatal y uno federal lo exoneraran.

Este jueves, la viuda de Cavazos Ceballos publicó en su cuenta de Facebook un mensaje en el que confirmó que hace poco más de dos meses le notificaron respecto a la liberación inmediata y definitiva del acusado tras 8 años de prisión.

“Yo no lo sabía, (que había alguien detenido) y le dije a la licenciada que sentía una profunda pena y tristeza que un hombre inocente perdiera 8 años de su vida por un delito que él no cometió”, escribió González Pimentel.

Indicó que la persona que le dio la noticia se mostró sorprendida por su reacción, pues pensó que se inconformaría con la resolución.

“Y me contestó: que tranquilidad me da lo tome así Licenciada. Yo solo respondí: estoy al tanto de lo que sucedió y quiénes participaron, Licenciada, desde el 2011, lo único que no sé, es porque le hicieron esto a Silverio. Con los años lo he descifrado”, se lee en la publicación de González Pimentel, quien se congratuló de la liberación del trabajador inocente.

“Pero bueno!! Aquí lo importante es que este señor logró demostrar su inocencia, gracias a Dios! Así de expuestos y vulnerables estamos ante EL SISTEMA que es más grande y poderoso que los gobiernos”, publicó.

El mensaje de la esposa del exmandatario se da a un par de días de que el abogado defensor del obrero encarcelado injustamente publicara un video en redes sociales donde denuncia que tras haber logrado la libertad de su cliente la Fiscalía del estado lo ha hostigado al punto de obligarlo a salir del estado.

“Hoy me puedo declarar y creerme un perseguido político del gobierno del estado”, indicó el litigante quien acusó que en días pasados agentes de la Fiscalía se presentaron en su domicilio, en otro estado de la república, para intentar privarlo de su libertad sin una orden”, dice Portillo Martínez.

En el video, difundido a través de la página de Facebook “Denuncia Corrupción Colima”, el abogado explica que su cliente fue privado de la libertad de forma irregular por las autoridades estatales que para inculparlo inventaron una denuncia anónima en la que se señalaba al albañil como partícipe del homicidio.

Silverio Cavazos gobernó Colima de 2005 a 2009 y tras su asesinato, su esposa acusó que se trataba de un crimen político.

En mayo de 2018, a tres días de su arresto, fue asesinado en el penal de Puente Grande, Jalisco, Gerardo Mendoza Chávez, presunto autor intelectual del homicidio de Cavazos.

