Exige padre de Yolanda detener a sospechoso

Monterrey.— Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, la joven desaparecida desde el 31 de marzo, exigió la detención de un sospechoso, y dijo estar muy molesto por la falta de capacidad de la fiscalía para proceder contra el presunto responsable.

“Le han metido [mano] negra a mi carpeta, no lo voy a permitir. Yo no soy payaso de nadie, esto no es un circo, estoy exigiendo que me presenten a mi hija aquí”, expresó al llegar al edificio de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“Espero que la fiscalía ejecute las órdenes de aprehensión que voy a exigir. No quiero perder tiempo, van 35 días que no encuentro a mi hija, señores, y no me la van a dejar tirada como a un perro”, declaró don Gerardo.

Criticó que la fiscalía no tenga capacidad para detener a la persona que la familia considera responsable de la desaparición de Yolanda, “porque no debe estar en la calle, es peligroso”.

Por otro lado, admitió que sí es su hija Yolanda quien aparece en los videos que mostró la Fiscalía Especializada en Feminicidios el pasado lunes.

Don Gerardo agregó que es importante informar correctamente lo que está sucediendo en este caso para cambiar lo podrido que existe en el estado: “La gente no debe permitir que tengan podrido a Nuevo León, no debe ser cobarde porque el pueblo es el dueño del Palacio, no es el gobierno, y si aquí no pueden, tengo que ir a pedir apoyo al Presidente”, advirtió el hombre.