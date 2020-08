Exgóber reaparece con nuevo look y con PRI 2.0

Desde Jalisco nos cuentan que quien reapareció en estos tiempos de pandemia fue el exgobernador Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), pero ahora muy activo en redes sociales y con un cambio de imagen, con nuevo look, con barba y el pelo más largo que, como él mismo dice, lo hace ver “más hipstersón”. Don Aristóteles jura y perjura que no busca aparecer en las boletas electorales del próximo año, pues está concentrado en las tareas del tricolor nacional como secretario de Innovación y Participación Digital; sin embargo, nos dicen, en política no hay casualidad y sólo falta ver para dónde apunta el exmandatario que busca a toda costa hacer ver a su partido como un PRI 2.0. ¿Resurgirán de las cenizas?

Exhiben sus trapitos sucios

En el edén tabasqueño, nos comentan, la secretaria de Educación del estado, Egla Cornelio Landero, lanzó el primer dardo envenenado para la anterior administración de esta dependencia que encabezó Ángel Solís Carballo, al revelar que se tienen documentadas 19 denuncias por presunta compra de plazas; incluso, el Órgano de Control Interno tiene copias de cheques de hasta 110 mil pesos que habrían recibido los participantes. Nos dicen que tal parece que doña Egla, quien precisamente en días pasados fue acusada por un grupo de maestros de presuntos actos de corrupción, ya se enojó y ahora sí abrió la caja de pandora. A ver qué bichos salen de ahí y si realmente se limpia la casa.

Alcalde hace round de sombra con sindicato municipal

A quien ya le gustó abrir varios frentes de batalla, nos cuentan, es al presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), pues ahora asegura ser víctima de ataques y golpeteo político desde diferentes frentes, por el hecho de ser considerado como aspirante a la gubernatura. Sin embargo, nos platican, uno de esos enconos es con el dirigente de trabajadores del ayuntamiento, Julio Duarte Apan, quien reclama comisionar a 25 burócratas, a lo que se niega don Jesús, pues representa que no trabajen y que se les siga pagando su sueldo. Aunque hay quien dice que esa es la excusa para no cumplir con sus obligaciones laborales. Ver para creer.

¿Pierde fuerza Morena?

Nos platican que nada bien cayó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de intervenir en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, y el sector empresarial de inmediato saltó para decirle que #ConElPuertoNo. Nos detallan que en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río —uno de los principales bastiones electorales panistas— vieron con muy malos ojos que se pretenda intervenir y echar abajo avances como la ampliación del puerto, por lo que consideran que, si Morena tenía algún resquicio para obtener una buena votación en esa zona, por ahora se puede ir olvidando de poder siquiera colocarse en la tercera posición. Se pusieron rudos, ¿no?