"Estoy vivo por un milagro", asaltantes clavan desarmador en el pecho a médico de Monterrey

"Soy médico residente de tercer año de pediatría y mientras estaba de guardia fui asaltado y herido en las puertas del hospital... Estoy vivo por un milagro", se lee en una publicación realizada por un usuario de Facebook.

En dicha publicación, el usuario, Juan Carlos Soria Maturino, relata que el pasado 21 de febrero se encontraba de guardia en la UMAE 25 del IMSS, en Monterrey y que alrededor de las 22:00 horas, mientras se encontraba en la entrada principal del hospital observó que había un taxi estacionado y dos hombres platicando.

"No me pareció extraño porque siempre hay taxis ahí para los pacientes. Yo vestía un traje quirúrgico azul marino y bata blanca, comenzaron a acorralarme los dos extraños que estaban recargados en el taxi, me empujan y comienzan a esculcarme, me quitan mi estetoscopio", escribió.

Durante el forcejeo el joven pidió ayuda; los hombres le exigieron que les diera su celular, "yo lo tenia en mi mano dentro de la bolsa de mi pantalón, en ese momento pensé que si me hacían daño sería la única forma de comunicarme y pedir ayuda".

Pese a que el hombre gritaba y pedía auxilio, ningún automóvil se detuvo. De pronto siente un golpe en el pecho "me tumban, los dos me miran y al escuchar que se acercaba gente salen corriendo hacia el taxi lo encienden y huyen".

Al lugar llegó un militar y un vigilante y le dijeron que no se moviera porque tenía clavado un desarmador en el pecho. "Todavía no puedo entender porque las personas que nos dedicamos a salvar vidas somos agredidos de esta manera, siento coraje, impotencia, decepción y tristeza de vivir en un país donde a gran parte de la sociedad no le importamos", escribió el joven.

Juan Carlos Soria Maturino, aseguró estar vivo por un "milagro, porque hay un ángel cuidándome y por los médicos, enfermeras, camilleros, técnicos radiólogos y demás personal que se encargaron de ayudarme de inmediato".

Por último, el joven exigió justicia para él y para todo el personal médico que sufre agresiones.

