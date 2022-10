"Estábamos adentro antes del decreto"

Matamoros, Tamaulipas.- Con lágrimas en los ojos, Wilder, migrante venezolano, exige justicia pues asegura, las autoridades de Estados Unidos violaron sus derechos al deportarlo y dejarlo en Matamoros, Tamaulipas.

Este joven y un centenar de migrantes venezolanos, tenían más de diez días en Estados Unidos en espera de que se resolviera su situación migratoria.

En cuestión de segundos, todos sus anhelos quedaron hechos añicos ya que elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los trasladaron a varias estaciones migratorias y finalmente, les dijeron que los enviarían vía aérea hasta migración, donde los alojaron para comenzar con su estancia legal en Estados Unidos.





"Teníamos una semana en Texas, violaron todos nuestros derechos, nos daban una sola comida, nos trasladaban esposados, queremos que nos expliquen por qué el maltrato. Tenemos pruebas, tenemos los brazaletes que nos colocaron cuando entramos a Estados Unidos".

Cuenta que al llegar a Matamoros, se enteraron del decreto por medio del cual se pide que los venezolanos, lleguen a Estados Unidos vía aérea para recibir asilo, sin embargo, en ellos no aplica pues ya se encontraban en suelo norteamericano.

"Legalmente no podemos hacer nada, sólo hacer un llamado al presidente Joe Biden para que nos ayude porque los policías nos dijeron que el gobernador de Texas dio la orden de que nos deportaran. En ningún momento nos dijeron que estábamos deportados, nos subieron a un avión y nos dijeron que nos llevaban a migración donde nuestro proceso iba a ser más rápido, nos metieron en un edificio y por la mañana, nos montaron en un autobús para dejarnos en la frontera".

Encadenados

El grupo de migrantes, decidió encadenarse y con las manos pintadas de blanco en señal de paz, el centenar de venezolanos, caminaron hasta el Puente Nuevo Internacional que conecta a Matamoros, Tamaulipas con Brownsville, Texas.

Jonathan Castellanos, oriundo de Caracas, Venezuela, no puede entender porqué los engañaron para dejarlos en la frontera tamaulipeca y de paso, alejarlos de sus familias.

"Queremos ingresar, porque estábamos allá antes del decreto, la ropa que traemos tiene una semana con nosotros, a muchos compañeros les quitaron sus documentos, muchos no saben dónde están sus esposas, no tenemos para comer. Actualmente no tenemos conocimiento de cuál es el proceso legal que debemos seguir porque ya estando en suelo mexicano, nos dijeron que estábamos extraditados".

Este migrante asegura que han cruzado selvas, durmiendo en el piso tan sólo para buscar una mejor vida para sus familias.

"Queremos ir a Estados Unidos a trabajar, en Venezuela hay trabajo pero la economía es mala, no queremos problemas, ni queremos cerrar el paso en los puentes, queremos que nos dejen pasar, que se aplique la ley para nosotros que ya estábamos en Texas, que nos dejen entrar", gritaba mientras enfrentaba a los oficiales del CBP.