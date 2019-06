Esperan a AMLO en Chiapas con protestas y peticiones

Tuxtla Guitérrez, Chiapas.- Representantes de sectores productivos, laborales, magisteriales y estudiantiles alistan protestas para recibir en Tapachula al presidente Andrés Manuel López Obrador.



Integrantes del Comité estatal de sanidad vegetal de Chiapas esperan con pancartas afuera del Aeropuerto Internacional para pedir que el mandatario intervenga en sus pagos salariales, que no reciben desde hace medio año y afecta a 136 empleados fijos y 200 eventuales.



Los inconformes dijeron que el Comité, organismo filial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, es importante porque atiende plagas y enfermedades de cultivos, como plátano, café, palma africana, y otros cultivos.



En el interior del aeropuerto, estudiantes normalistas esperan entregar al presidente una solicitud de plazas docentes para medio centenar de ellos.



Maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se concentran en la carretera a Puerto Chiapas. Se quejan que la Secretaría de Educación de Chiapas, presuntamente, los excluyó del procedimiento de la cadena de cambio laboral.



Aseguran que Educación publicó la convocatoria de manera unilateral y no consideró a la representación magisterial.



Durante la visita presidencial no se descarta una manifestación de migrantes y activistas que pedirían cese a las deportaciones y celeridad en el trâmite de regularización.



El presidente López Obrador, encabezará hoy, al lado de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, el programa Sembrando Vidas, enmarcado en el Plan de Desarrollo para la Migración, orientado a atender necesidades y demandas laborales en la región, pero también a detener el flujo migratorio.