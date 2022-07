Entregan brazaletes a personas con problemas de memoria en Cuernavaca

Cuernavaca.- El programa “De la mano por tu seguridad”, consistente en la entrega de brazaletes a adultos mayores con padecimientos de memoria vulnerable, inició en Cuernavaca con la atención de 34 solicitudes de pulseras con código QR la cual contiene números de emergencia, foto y datos de la persona adulta mayor, así como el contacto de los familiares que registró en caso de extravío.

Hasta el momento el sistema DIF Cuernavaca cuenta con 150 brazaletes para las personas que lo necesiten, pero el principal requisito es padecer alguna enfermedad, como pérdida de memoria, informaron las autoridades.

Eulalia Linares Sánchez, una mujer de 73 años de edad que realizaba trabajos de limpieza en casa, fue beneficiada con un brazalete luego de perder la memoria hace un año, y aunque estuvo solo un día con este padecimiento dijo que tuvo miedo hasta de salir a la calle y en consecuencia dejó su empleo.



Cuenta que el día que perdió la memoria estaba acompañada de su nieto y juntos acudieron a pagar un recibo de teléfono, pero al momento de subir al vehículo su memoria quedó en blanco y empezó a cuestionar a su nieto a dónde la llevaría, como si estuviera con un desconocido.

Ese mismo día su hija la llevó con un médico quien le recetó un tratamiento por un año. Eulalia se recuperó y ayer recibió por parte del Sistema DIF de Cuernavaca una pulsera con código QR, que le ayudará a ser localizada por sus familiares en caso de que se pierda.

“Gracias a Dios recuperé la memoria, pero desde que me pasó eso quedé con mucho temor y ahora gracias a la pulsera ya me voy a sentir segura. Fue mucho temor porque podía salir, pero con mucho miedo, ya no venía al centro y tuve que dejar mi trabajo de limpieza; mi vida cambió mucho y ahora solo estoy en la casa”, dijo Eulalia quien tiene su domicilio en Lomas de Ahuatlán, en Cuernavaca.

