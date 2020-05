Entre sollozos, diputado de Sonora informa en sesión que su hijo y exesposa tienen Covid-19

Hermosillo.- “Las paradojas en las que nos enfrenta a veces la vida, yo aquí peleando y al momento que participaban ustedes me llega una llamada para avisarme que mi hijo mayor es positivo y su mamá, y ustedes peleando aquí. Así es la vida, cuando me iba a imaginar. Sigan pensando, o díganle que no a esto”, dijo entre sollozos desde su curul, Jesús Alfonso Montes Piña.

El diputado local del PES estaba en sesión del Congreso del Estado cuando recibió la noticia que su hijo mayor de 25 años y su exesposa fueron confirmados positivos al Covid-19, después de estar en aislamiento domiciliario durante una semana en calidad de sospechosos al presentar síntomas.

La familia del congresista se encuentra en San Luis Río Colorado donde se encuentra el foco de la pandemia en Sonora, pues de los 392 casos registrados en el estado, 154 corresponden a esta ciudad fronteriza.

“Creemos que no va a llegar, siempre he actuado pensando que me puede dar, no se asusten los tengo aislados a todos, no me vean con ojos de Covid-19 con cara de Covid, han estado aislados, sin embargo bueno, un descuido, una falla pero ahí está, hace un minuto, ahí está la llamada”, dijo visiblemente perturbado.

Posterior, publicó en su cuenta de Twitter @montespina_ :“Esta mañana me confirmaron que uno de mis hijos dio positivo a Covid-19. Desde que inició la cuarentena, se tomaron todas las indicaciones para la compra de víveres y alimentos, salidas que él por amor a su familia estuvo realizando para que todos en su hogar pudieran respetar la cuarentena”.

Agregó: “esta noticia cae como valde de agua fría. Me siento con miedo, dolor y frustración de que esto pueda traer complicaciones graves en la salud de mi hijo, por lo que, de corazón, les pido a todos que extrememos en precauciones”.

Como padre de familia, estoy preocupado la sensación que tengo en estos momentos no se la deseo a nadie, debemos ser receptivos y escuchar los mensajes de prevención dados por nuestras autoridades, más aquellos ciudadanos que pertenecen a algún grupo de riesgo, externó.

Tanto un servidor, así como el equipo de trabajo en San Luis Río Colorado ha trabajado arduamente en esta crisis, somos conscientes de las necesidades de la gente, y por ello hemos estado realizando gestión social con los equipos de protección adecuados, precisó.

“Hoy más que nunca, San Luis Río Colorado necesita de la solidaridad de sus ciudadanos y gobierno para salir delante de esta crisis, creo que urge que el Estado destine al menos el 20% para infraestructura médica de la reasignación que aprobamos y también es necesario crear una comisión especial Para atender los estragos económicos que se están ocasionando”.

Son momentos difíciles, pero nos necesitamos a todos, publicó el legislador del PES, Alfonso Montes Piña.



Congreso podrá celebrar sesiones virtuales

Las sesiones del Pleno del Congreso y de las comisiones de dictamen podrán celebrarse de manera virtual, mediante la utilización de herramientas tecnológicas que permitan videoconferencias o cualquier método de acceso a distancia.

Lo anterior, fue aprobado por los integrantes de la LXII Legislatura mediante Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

De acuerdo a la parte expositiva del resolutivo presentado por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, y las representaciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, al llevar a cabo las sesiones de manera virtual se podrá realizar el cómputo de quórum legal, las intervenciones necesarias de los diputados y las votaciones correspondientes que, en su conjunto, puedan dejar evidencia de que se llevó a cabo el proceso legislativo que se regula en la Ley.

“Ante una declaratoria de emergencia decretada por la autoridad competente, ya sea del orden federal o estatal, en la que exista una condición de alto riesgo en la celebración de las sesiones presenciales en el Pleno del Congreso del Estado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar que se celebren de manera no presencial (virtual)”, establece una de las adiciones al Artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El Decreto también destaca que no podrán celebrarse sesiones no presenciales o virtuales cuando se pretenda someter a la aprobación del Pleno del Congreso, dictámenes de iniciativas de Ley o de Decreto que tengan por objeto reformar, derogar o adicionar disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de leyes orgánicas de los poderes del Estado u organismos constitucionalmente autónomos.

Tampoco podrán celebrar sesiones virtuales cuando se trate de disposiciones presupuestarias del Gobierno del Estado o de los municipios, a menos que estas últimas tengan como finalidad atender la situación de emergencia decretada por autoridad competente y la iniciativa haya sido presentada por el Gobernador del Estado o por algún Ayuntamiento, señala otra de las adiciones del Decreto al que dio lectura la diputada María Magdalena Uribe Peña y que fue aprobado por unanimidad.

Los integrantes de la CRICP y las representaciones parlamentarias consideraron pertinente tomar en cuenta propuestas que presentaron tanto el grupo parlamentario del PAN como los diputados Uribe Peña y Luis Armando Colosio Muñoz, mismas que se sumaron a la que ellos elaboraron.

“Con las modificaciones antes señaladas, las cuales atienden a situaciones de urgencias evidentemente extraordinarias, esta Soberanía podrá continuar con el desarrollo y cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, importantes para el desarrollo de nuestra entidad”, se destaca en la parte expositiva.

afcl