El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó que el canciller Marcelo Ebrard venga a Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, a entregar calentadores solares de agua con el alcalde de ese municipio, el también morenista Sergio Chávez.

“Yo expresé que no puedo estar presente en un evento así, no puedo entender con claridad qué tiene que ver su función pública con entregar calentadores solares y no estaré presente”, dijo el mandatario estatal al referirse al evento.

Oficialmente el Ayuntamiento de Tonalá explicó que los calentadores solares que se entregarán a personas en situación de pobreza fueron financiados por el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, por lo que corresponde al canciller estar en el evento como representante del Estado Mexicano.



Sin embargo, para el gobernador Alfaro, su presencia en ese evento no es un buen mensaje: “así como dije que es mi amigo y lo respeto, lo dije públicamente, también me parece que lo que estamos viendo ya es otra cosa”.

El gobernador consideró que serán las autoridades electorales las que deberán definir si con este tipo de eventos se violenta la ley electoral, pero insistió en que, más allá de nombres, no está bien que se hagan ese tipo de actos.

“Cada quien tenemos funciones públicas que tenemos que cumplir en el ámbito de nuestra competencia, y lo que estamos viendo pues es ya una situación que me parece lamentable, no es correcto”, dijo Alfaro.

Además de este evento en Tonalá, está anunciado que por la noche Ebrard sostendrá una reunión en Tequila con el Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

