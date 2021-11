El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que al igual que otros funcionarios públicos, cada día se juega la vida para recuperar la seguridad en la entidad y consideró mezquinas las críticas que se hacen a los logros obtenidos por su administración en esta materia.

“Es sin duda, la responsabilidad más grande que tengo y no voy a fallar, no vamos a fallar, a todo nuestro equipo, a esos, no a los que desde un cafecito y desde un micrófono o desde una entrevista, se dedican a opinar, sino a quienes están jugándose la vida por nosotros. Al fiscal, al secretario de seguridad, a los comisarios municipales, a los alcaldes, a todos los que nos jugamos la vida todos los días, el mensaje es muy sencillo: vamos a seguir en el camino de recuperar la paz para nuestro estado, pésele a quien le pese”, señaló Alfaro ante los diputados locales tras entregar su Tercer Informe de Gobierno.

Aseguró que Jalisco es actualmente un estado más seguro que hace tres años y que se ha logrado por el trabajo con autoridades locales de todos los partidos.

“Lo digo de frente y con claridad, lo digo aunque a nuestros adversarios les genere dolor de estómago y se retuercen del coraje, y lo digo con mucho orgullo porque para lograr eso muchas mujeres y hombres que nos cuidan todos los días se han jugado su vida y me parece lo más mezquino regatear el esfuerzo que se ha hecho en materia de seguridad”, señaló.

Aseguró que la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública indica que Jalisco está por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia delictiva total; además, presumió que en los delitos que le corresponden atender directamente al gobierno estatal y municipales la incidencia bajó a la mitad en comparación con el último año de la administración anterior.



“Si eso no es un logro, insisto, pues me encantaría que quienes descalifican nuestro trabajo, los opinadores profesionales y los adversarios que, por deporte diría, se dedican a generar miedo y a generar la sensación de temor en los jaliscienses, nos dijeran qué sería un logro (…) No voy a bajar el ritmo, contra viento y marea, contra aquellos medios que han lucrado con la violencia para vender periódicos, contra los que usan la agenda de seguridad para lucrar políticamente para vender periódicos, contra todo”, dijo el gobernador ante los legisladores.

El mandatario estatal también presumió que en su administración se ha logrado la recuperación económica tras los estragos causados por la pandemia de covid-19 y defendió la organización de la consulta popular para determinar si se revisan los términos del pacto fiscal con la federación para determinar si Jalisco continúa o no en él.

Tras entregar el documento que da cuenta de su tercer año de trabajo, Alfaro se dirigió a la Expo Guadalajara a presentar su informe ante empresarios, políticos, funcionarios e integrantes de diversos sectores sociales.

