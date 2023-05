La enfermera Soledad Pimentel Zilch denunció el pasao 20 de abril de este 2023 ante la supervisión estatal la reutilización de jeringas que instruyó Rafael Vargas Reus, director del Hospital General de Perote por medio de un oficio tras lo cual fue víctima de acoso laboral y luego de un despido injustificado y teme por su integridad y más compañeras que se atrevieron a levantar la voz.

Fue por medio de su cuenta de Facebook que la profesional de la salud contó en un en vivo todo lo que tuvo que padecer luego de haber informado sobre las malas prácticas en las que se incurre dentro del nosocomio y ponen en riesgo a los pacientes.

La razón para reutilizar el material biológico no es por falta de material sino porque “se les dio la gana, yo no sé si para llevarse el material”, dijo Soledad.

Enfermera teme por su vida: "director dijo que quiere mi cabeza"

“El director del hospital, Rafael Vargas Reu nos dio la indicación por oficio en el que se indicó que se tenía que administrar a los pacientes con la misma jeringa, con el uso de 24 horas, así mismo con los dermogoteros, esto es un riesgo latente al paciente, no porque no tengamos material, no porque no querramos hacer las cosas bien simplemente porque el director, la administradora y la jefa de enfermeras que se encuentra actualmente de encargada lo dijeron”, denunció.

La mujer con la voz quebrada narró que tras la denuncia fue víctima de acoso laboral luego de haberle negado una incapacidad porque le extrajeron los molares y no poder hacer esfuerzos, fue obligada a permanecer en el servicio de cirugía, en dónde tuvo que cargar a pacientes, hasta que la despidieron injustificadamente.

Soledad teme por su vida, el director dijo en los pasillos “que quiere mi cabeza, o me van a despedir o me van a mandar a matar”. Además “tememos por la integridad de todas las compañeras que nos atrevimos a alzar la voz por todas las cosas que están pasando en el hospital”.

Cuitláhuac García instruye investigación: "no protegemos a nadie"

Luego de haberse viralizado el video de Sol Pimentel Zilch en redes sociales el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García informó en conferencia de prensa que ya pidió una investigación dentro del Hospital General de Perote.

“Instruí una investigación a fondo, lo que resulte, como nosotros no protegemos a nadie. Sacar responsabilidades administrativamente, sean una falta o sean parte de algún delito les aplicamos lo que corresponda y sino la denuncia correspondiente ante la instancia. Lo que le pedí al secretario de Salud y vamos a esperar lo que resulte”, dijo el gobernador.





