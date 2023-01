En pleito con Uber, taxistas de Cancún bloquean aeropuerto; policías dan "ride" a turistas

Cancún.- Más de un centenar de unidades de taxistas de Cancún bloquearon la entrada vehicular a la zona hotelera y su salida, rumbo al aeropuerto, durante poco más de una hora, pero esta vez la llegada de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) y el apercibimiento hecho por las autoridades locales les obligó a disuadir su protesta y retirarse.

A bordo de aproximadamente 80 unidades, conductores de taxi entraron a la zona turística por El Table, cerca de las 13 horas, y se estacionaron a la altura de la caseta de policía que se ubica a metros del kilómetro cero, pegados a la banqueta, pero otros bloquearon la circulación, atravesando los carriles del bulevar Kukulkán.

Del mismo modo, un promedio de 80 unidades de taxi bloquearon el bulevar Kulkulkán, al final de la zona hotelera, a la altura de la escultura del Fonatur.

Esta medida impidió el paso a otros vehículos y autobuses de transporte urbano, por lo que pasajeros –entre empleados y turistas– tuvieron que bajar y caminar a lo largo del bulevar, además de propiciar que el tráfico se paralizara totalmente.

Unidades de Tránsito y patrullas de policía tuvieron que entrar en acción para trasladar a turistas hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, a fin de evitar que perdieran sus vuelos.

En dichas instalaciones se observó el descenso de decenas de turistas en patrullas de Seguridad Pública y unidades de Tránsito.

Como parte del operativo de control, arribó el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, quien advirtió que “no hay ninguna justificación” para perjudicar no solo la imagen de Cancún, sino la movilidad de residentes, trabajadores y turistas.

“La realidad es que no podemos caer en este tipo de presiones, que buscan cualquier tipo de pretexto para hacer este tipo de situaciones. Nosotros no tenemos ninguna queja, pero de haberla, habría que hacerlo ante las vías correspondientes, no cerrando la arteria turística más importante del país”, dijo, al señalar que esperarían la llegada de visitadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHQROO).

También acudió el titular del Instituto de Movilidad, Rodrigo Alcázar, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Pablo Mathey.

A la zona entraron grúas, con la instrucción de proceder a la detención de unidades de taxi y trasladarlas al corralón, además de detener a los involucrados e iniciar con el procedimiento de cancelación de concesiones.



Aguilar Osorio señaló que intentarían privilegiar el diálogo. Al sitio llegaron elementos de la Guardia Nacional (GN), mientras se escuchaba al Secretario municipal de Seguridad Pública lanzar un par de llamadas de apercibimiento, informando que se procedería conforme al Protocolo sobre Uso de la Fuerza y en apego a los Derechos Humanos.

“Se les está pidiendo de favor que desalojen, que muevan sus vehículos para el libre acceso, primera llamada”, se le escuchaba al megáfono.

Mathey explicó que luego de tres llamadas de apercibimiento, tomarían otras acciones, cuerpo a cuerpo, con antimotines y gas, para desalojar a las unidades, con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina (Semar)

“En la tercera (llamada), sino desisten, vamos a dar cinco minutos e iniciamos el desalojo”, sostuvo.

La Policía local comenzó a agruparse, las grúas, a prepararse, mientras se observaba a personas caminando sobre el bulevar, hacia la zona turística. A las 14:15 horas los taxistas comenzaron la retirada.

Tras el hecho, se instaló la mesa de seguridad para incrementar el estado de fuerza.

