En mesas de seguridad no se toman decisiones, responde gobernador de Guanajuato a AMLO

Esta mañana, en su conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel López Obrador, donde el Gabinete de Seguridad de un informe sobre los avances en la materia, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro son los que menos asisten a las Mesas de Coordinación Estatal de seguridad y en algunos casos la incidencia delictiva está al alza.

Al presentar un informe de seguridad en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que Guanajuato se mantiene como el estado más violento, con 3 mil 211 asesinatos, seguido de Baja California, 2 mil 657; Estado de México, 2 mil 603; Jalisco, 2 mil 465; Chihuahua, 2 mil 379.

Luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, lo ventilara como uno de mandatarios que menos atienden el tema de seguridad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo atribuyó el comentario “al nerviosismo” del funcionario por los cambios que se avecinan en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Están nerviosos por los cambios que va hacer (el presidente) López Obrador y ahora le quieren echar la culpa a todos”.

Rodríguez Vallejo afirmó que siempre ha trabajado muy bien, y agradeció el apoyo del presidente López Obrador por el retorno de la Marina a Guanajuato, y las acciones que emprendió contra el huachicol.

El panista admitió que nunca ha asistido a las reuniones de las mesas de seguridad, que coordina el Gobierno Federal en la entidad, porque en ellas no se toman decisiones, son sólo de seguimiento y para dar lectura a partes informativos.

“No he estado, ni iré a esas reuniones, ya se lo he dicho públicamente, y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones”, acotó el mandatario.

Dijo que a las mesas de diario, a que se refiere Durazo, no ha ido ni las tres veces que él dice, pues sólo estuvo presente en su instalación.

Enfatizó que quien acude a esos eventos en su secretario de Seguridad.

Rodríguez Vallejo destacó que él se presenta a las reuniones en las se toman las decisiones de los grupos de operaciones y de inteligencia.

Adelantó que este jueves estará con el titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Asimismo mencionó que ya sostuvo un encuentro con el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, para trabajar en estrategias de seguridad e inteligencia.

El gobernador consideró que lo expresado por Durazo es un tema político, por los cambios que vienen en el gabinete del Gobierno Federal.