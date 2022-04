En funcionamiento, monitoreo inteligente de videovigilancia en Puebla

La ciudad de Puebla puso en marcha un sistema de videovigilancia que integra todos los puntos de acceso a un monitoreo inteligente.

Se trata de tres plataformas que operarán en distintos puntos de la capital poblana, algunas de las cuales en coordinación con la ciudadanía, a través de comités vecinales.

Un diagnóstico efectuado a partir de octubre de 2021 permitió restablecer de manera paulatina el funcionamiento de este sistema.

De acuerdo con un reporte oficial, luego de recibir en .5 por ciento la visualización, ahora se encuentra en funcionamiento bajo un esquema homologado para una mejor estrategia de videovigilancia. La plataforma 1, implementada en el 2013, fue renovada en su infraestructura tecnológica y se sustituyó y modernizo el sistema de almacenamiento y monitoreo.

También lee: Más de 2 mil policías formarán parte del operativo especial de Semana Santa en Puebla

La plataforma 2 (Centinela), que se instaló entre 2013 y 2014, también opera aprovechando el equipamiento existente, rehabilitando aquellas cámaras que, por su ubicación y condiciones, permitieron una pronta visualización del entorno urbano.

Y la tercera plataforma se desarrolló bajo un sistema encriptado, aunque se detectaron graves fallas en su funcionamiento.

Se encontró que un 55 por ciento de las cámaras no funcionan, 27 por ciento no cumplen la calidad de imagen, 10 por ciento vandalizadas y 8 por ciento no fue posible verificar el estado de funcionamiento en que se encuentran.



Ante ello, el Ayuntamiento de Puebla realizará un programa piloto que permitirá el rescate de este sistema de videovigilancia en colonias, en 50 puntos de mayor índice de delincuencia.

om